PM persegue homens e recupera arma da polícia do Rio de Janeiro em Vilhena

Durante perseguição a uma motocicleta em alta velocidade, ocupantes jogaram uma arma fora. Pistola é do acervo da Polícia Civil do RJ. Uma arma, pertencente da Policia Civil do Rio de Janeiro (RJ), foi recuperada pela Polícia Militar de Transito (P-TRAN) no sábado (15) em Vilhena (RO), a cerca de 700 quilômetros de Porto Velho. Durante uma perseguição a uma motocicleta, os suspeitos jogaram uma arma fora. O armamento foi recolhido pelos policiais e, após consultas, constataram que a arma é do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma motocicleta com dois homens atravessou sentido BR-364, e ao avistarem a viatura, fugiram em alta velocidade. Os militares iniciaram a perseguição e passaram por várias ruas do município.

Na Rua 917, um dos ocupantes da motocicleta se desfez de uma pistola. Os militares recuperam a arma e tentaram deter os suspeitos solicitando reforço para realizar um cerco na região, mas não tiveram êxito.