PRF de RO prende motoristas por porte ilegal de arma e munições no Vale do Jamari

Pecuarista de 40 anos foi preso em Buritis (RO) e taxista preso em Monte Negro (RO). Uma pistola de uso restrito e 24 munições foram apreendidas nos dois casos.

Um homem de 40 anos e outro de 43 foram presos na última terça-feira (6) por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de munições, após abordagens da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Buritis (RO) e em Monte Negro (RO), no Vale do Jamari. De acordo com a PRF, uma pistola calibre .40 com doze munições intactas, 10 munições de calibre 12 e duas munições de calibre 38 foram apreendidas nos dois casos.



No primeiro caso, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) realizava rondas próximo da Linha Pé de Galinha, em Buritis, quando viram uma caminhonete e solicitaram que o condutor parasse para ser feito a abordagem. Durante o procedimento, os agentes perceberam certo nervosismo do motorista e então realizaram as buscas na caminhonete.

Os policiais encontraram em baixo do tapete, no banco do passageiro, uma pistola calibre .40 com a numeração raspada e doze munições intactas do mesmo calibre. Ao ser questionado, o pecuarista informou que comprou a arma de um desconhecido em Cacoal (RO) e pagou R$ 2 mil, em junho deste ano. Após a afirmação, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Buritis.

No segundo caso, a PRF realizava patrulhamento de rotina pela BR-421, em Monte Negro, quando avistou o veículo com placas de Goiânia (GO) e solicitou que o motorista parasse. Durante o procedimento, o taxista de 40 anos disse aos agentes rodoviários seguia sentido a cidade de Campo Novo de Rondônia (RO).

Ao serem realizadas as buscas dentro da caminhonete, a PRF encontrou uma sacola no banco traseiro com 10 munições calibre 12 e duas munições de calibre 38. O motorista disse que pegou a sacola de um desconhecido em Ariquemes (RO) e que levaria até Campo Novo de Rondônia.

O taxista recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Ariquemes para prestar esclarecimentos ao delegado de plantão.