Sema e parceiros iniciam sensibilização contra queimadas nos bairros

​A ação começa no bairro Castanheira e Conjunto Guaporé, a partir das 8h30.Aproximadamente 115 pessoas participarão do mutirão, de porta em porta, levando informações com material explicativo e orientações de como é possível realizar denúncias através do aplicativo de mensagens whatsapp, pelo99374-8556, onde basta enviar uma foto e o endereço completo do local que está sendo queimado. “Nós iremos começar pelo Castanheira, que foi o bairro com maior índice de queimadas urbanas no ano passado”, explicou a agente de educação ambientale coordenadora da campanha,Tainan Alleyne.

​Outro ponto importante deste trabalho educativo é a mobilização dos moradores para que ao invés de queimarem objetos inservíveis e entulhos, recolham o material em frente suas casas para que a Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos se responsabilize pela destinação adequada. “Nós ja iremos passar a eles um calendário de coleta. No Castanheira por exemplo, a secretaria passa recolhendo no dia 20″, disse Tainan.

​De janeiro até agora, a Sema já registrou 87 denúncias de queimadas. Conforme a programação, o mutirão chega ao Jardim Santana e Socialista, dia 2 de agosto, Mato Grosso e Areal no dia 13 de setembro e no Costa e Silva no dia 11 de outubro.

Fonte Sema