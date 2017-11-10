SINDSEF entra com medida judicial para reverter retirada do Plano Collor

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO informa que ingressou, por meio da Assessoria Jurídica, com medida judicial nos autos originários do processo 0047500-62.1991.0002 para reverter os efeitos da Força Executória expedido pela Advocacia Geral da União – AGU, que retirou dos contracheques dos servidores beneficiários a rubrica referente ao Plano Collor (84,32%).
Após a medida, o processo judicial, bem como o pedido de urgência apresentado pelo SINDSEF-RO, aguarda agora pela análise e decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho.
VÍDEO COM ADVOGADO ESCLARECENDO O CASO
De acordo com o advogado Felippe Pestana, do Escritório Fonseca & Assis, o benefício em questão é fruto de decisão judicial transitado em julgado em favor dos servidores públicos há mais de 20 anos. “A orientação da AGU não possui fundamento legal, razão que motivou o ingresso com a medida em questão”, afirma.
Nesta semana, os advogados que representam o SINDSEF estiveram em audiência com o juiz responsável pelo caso para argumentar sobre a questão. “Na oportunidade reafirmamos a necessidade de uma interveniência em caráter de urgência para o reestabelecimento da decisão judicial e, consequentemente, o retorno da rubrica para o contracheque dos servidores”, disse Fellipe Pestana.
Diante disso, o SINDSEF comunica aos servidores relacionados abaixo, bem como os pensionistas, que estes precisam assinar contrato e procuração, com urgência, para que haja a conclusão das medidas necessárias ao restabelecimento do pagamento do Plano Collor.
BAIXE AQUI A PROCURAÇÃO E CONTRATO que devem ser entregues assinado nas Coordenações Municipais e/ou Sede Administrativa do SINDSEF em Porto Velho
Confira lista dos servidores beneficiários do Plano Collor que precisam atualizar documentos solicitados:
|1
|ADAO COSTA ALVES
|2
|DERCI SOARES DE MIRANDA
|3
|ABELARIO HONORIO VIEIRA
|4
|ABELIO HONORIO VIEIRA
|5
|ABSON PRAXEDES DE CARVALHO
|6
|ADAIR MARTINS DE OLIVEIRA
|7
|ADANIL DE OLIVEIRA RODRIGUES
|8
|ADÃO FRANCISCO DOS PASSOS
|9
|ADEMAR DUTRA PEREIRA
|10
|ADEMIR JOSE MARTINELLI
|11
|ADENIL JOSE DA SILVA
|12
|ADENIZIO LUIZ DA CUNHA
|13
|ADHEMAR SARMENTO DA SILVA
|14
|ADILSON LUIZ CAPELINI FARIA
|15
|ADONIAS DIAS DA SILVA
|16
|AECIO RODRIGUES SOBRINHO
|17
|AGEMIRO EVANGELISTA DOS SANTOS (ARGEMIRO)
|18
|AGOSTINHO SOARES DE CARVALHO
|19
|AILTON MARTINS DE LIMA
|20
|AILTON MIRANDA DA SILVA
|21
|AIRTON PEDRAZA FAREL
|22
|AIRTON VENANCIO
|23
|ALBEMARINA RAMOS FALCÃO
|24
|ALBINO ALVES DE SOUZA
|25
|ALBINO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|26
|ALBINO JOSE DA SILVA
|27
|ALCEU DE JESUS SILVA
|28
|ALCIDINO LACERDA DE BRITO
|29
|ALCIR TEIXEIRA DE CARVALHO
|30
|ALCIR TEXEIRA DE CARVALHO
|31
|ALDA DA SILVA UCHOA
|32
|ALDEIR DE OLIVEIRA MAIA
|33
|ALDENORA PEREIRA DA SILVA
|34
|ALDO LIMA DA FONSECA
|35
|ALFREDO BRANDT MARIANO
|36
|ALFREDO JOSE AGUIAR FILHO
|37
|ALFREDO SIMÕES
|38
|ALFREU FIOROTTE
|39
|ALGEU FIOROTTI
|40
|ALIRIO DE SOUZA MARINHO
|41
|ALMERINDO NERY BRITO
|42
|ALMIR ALVES DE CARVALHO
|43
|ALTAIR LIMA DE JESUS
|44
|ALTAIR PAULO VIEIRA
|45
|ALUIZIO AVELINO DA SILVA
|46
|ALUIZIO DANTAS DE OLIVEIRA
|47
|ALUIZIO GOMES DA SILVA
|48
|AMARILDO BARROZO DE BRITO
|49
|AMARILDO BORGES DO CAMPOS
|50
|AMARILDO PAULON
|51
|AMARILDO REINOSO DE FARIAS
|52
|AMAURI BRAVO ROSSI
|53
|ANA MARIA DE MEDEIROS NOBREGA
|54
|ANA MARIA LEAO
|55
|ANA MARIA PINHEIRO
|56
|ANA RITA AZEVEDO MAIA
|57
|ANDRE LUIZ REIS
|58
|ANGELA SALAZAR
|59
|ANGELO GARNIER
|60
|ANTENOR BORES DA SILVA
|61
|ANTONIO APARECIDO DA SILVA
|62
|ANTONIO BALBINO DA SILVA
|63
|ANTONIO BELEZA PINHEIRO
|64
|ANTONIO CARLOS COSTA
|65
|ANTONIO CARLOS DA COSTA
|66
|ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
|67
|ANTONIO CLARINDO DE SOUZA
|68
|ANTONIO CLAUDINO FERNADNES
|69
|ANTONIO DAS GRAÇAS PASSOS
|70
|ANTONIO DE OLIVEIRA
|71
|ANTONIO DELFINO FILHO
|72
|ANTONIO DOS SANTOS PEDREIRA
|73
|ANTONIO EDSON DA SILVA
|74
|ANTONIO EPIFANIO BATISTA DE SOUZA
|75
|ANTONIO FAUSTINO DA ROCHA
|76
|ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|77
|ANTONIO FERREIRA DE ASSIS
|78
|ANTONIO FERREIRA DE ASSIS
|79
|ANTONIO IVO MOTA DE OLIVEIRA
|80
|ANTONIO JAIR VALERIO
|81
|ANTONIO LOPES DA SILVA
|82
|ANTONIO MARIANO DINIZ DA COSTA
|83
|ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
|84
|ANTONIO NICOLAU SOBRINHO
|85
|ANTONIO NUNES DA SILVA
|86
|ANTONIO PEREIRA DE MESQUITA
|87
|ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
|88
|ANTONIO PESSOA NOVAIS
|89
|ANTONIO PISTORE
|90
|ANTONIO RAMOS DAS NEVES
|91
|ANTONIO RECH
|92
|ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
|93
|ANTONIO SANTOS RODRIGUES
|94
|ANTONIO SERAFIM DA SILVA
|95
|ANTUNIETA MARTINS DE SOUZA
|96
|APARECIDO AMARAL DE MELO
|97
|APARECIDO DONIZETE FORNI
|98
|APARECIDO MOREIRA DE ABREU
|99
|APARECIDO NOGUEIRA
|100
|ARCEU AGUIAR DE MOURA
|101
|ARGEMIRO ARMANDO DE SOUZA
|102
|ARGEMIRO MELLO DE MORAES
|103
|ARGEU GUEDES
|104
|ARIEL PINTO DA SILVA
|105
|ARLEY RAMOS DA SILVA
|106
|ARLINDO CUSTÓDIO DE SOUZA
|107
|ARMANDO BARROS LOPES
|108
|ARNALDO DE OLIVEIRA SALU
|109
|ARNALDO SAMPAIO DE PAULO
|110
|ARQUILAU LIMOEIRO
|111
|ARTUR SIMOES DA SILVA
|112
|AUDENIR COSMOS DOS SANTOS
|113
|AUGUTO TUNES PLAÇA
|114
|AUREA BATISTA CAMPOS
|115
|AVANILTON CRISOSTHOMOS DOS SANTOS
|116
|AYRES BATISTA CAMPOS
|117
|AZUILA URTIGA PEREIRA ANTUNES
|118
|BELONE MARTINS NETO
|119
|BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS
|120
|BENEDITO NEVES DE CARVALHO
|121
|BENTO CAUPER JUNIOR
|122
|BENTO ELIZEU DEMÉTRIO
|123
|BONIFACIO RODRIGUES DA SILVA
|124
|BRASILINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
|125
|BRAZ RAMOS DAS NEVES
|126
|CAIO SOTTER REZENDE GARCIA
|127
|CALIR JOSE MOREIRA
|128
|CALRES ALBERTO GABROUITZ
|129
|CARLITO XAVIER DA SILVA
|130
|CARLOS ALBERTO ALVES
|131
|CARLOS ALBERTO MARTINELI
|132
|CARLOS ANTONIO ALVES BASILIO
|133
|CARLOS GOMES DE SOUZA
|134
|CECILIA SILVA SANTOS
|135
|CELSO BARBOSA SOBRINHO
|136
|CELSO DIAS DA SILVA
|137
|CICERO BARBOSA
|138
|CICERO ESTEVAN DA SILVA
|139
|CICERO MARTINS DA SILVA
|140
|CICERO NUNES DA SILVA
|141
|CICERO NUNES DA SILVA
|142
|CICERO ROSENDO DA SILVA
|143
|CICERO XAVIER DA PAZ NETO
|144
|CILDOVAL BARBOSA PEREIRA
|145
|CIREMA DE SOUZA DANTAS
|146
|CLARISMUNDO LOPES DE OLIVEIRA
|147
|CLAUDIO ANTONIO RAMOS
|148
|CLAUDIO MARTINS TOMAS
|149
|CLAUDIONILSO DE OLIVEIRA MACHADO
|150
|CLEOMAR ALVES MENDES
|151
|CLEONICE FREIRE GOMES DE OLIVEIRA
|152
|CLEONICE MARIA RIBEIRO DA SILVA
|153
|CLEONILDO BARROS
|154
|CLIDOVAL BARBOSA PEREIRA FILHO
|155
|CLOVIS ALBERTO POMPEU TEIXEIRA
|156
|CORNELIO SIUTA
|157
|COSME ALVES DE FREITAS
|158
|CREUZA FIRMINO SOBRINHO
|159
|CRISTINA DA SILVA LEITE
|160
|DALVA LOPES DA COSTA
|161
|DAMIÃO AGOSTINHO DO NASCIMENTO
|162
|DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
|163
|DARCI PRADO
|164
|DAVID EDUARDO SAWCZUK
|165
|DAVID GOMES DE SOUZA
|166
|DELMIRO ANTONIO DA SILVA
|167
|DEMTRIO NASCIMENTO PINHEIRO
|168
|DEOLINDA FERREIRA SABAI
|169
|DERLY FREITAS CHAGAS
|170
|DEUSDETH TEMOS DOS SANTOS
|171
|DEUSLENE ANDRADE DA SILVA
|172
|DEVALDO MODESTO
|173
|DEVANIR OLIVEIRA FRANÇA
|174
|DILSON JUAREZ DE ABREU
|175
|DILSON PEDRAÇA
|176
|DILSON ROCHA MATIAS
|177
|DINOR DO NASCIMENTO
|178
|DIORANDE BARBOSA DIAS
|179
|DIVA FARIAS
|180
|DOGEVAL LOCIO DE BARROS FILHO
|181
|DOMINGOS GRAZIOLLA
|182
|DOMINGOS RIBEIRO DA ROCHA
|183
|DOMINGOS SAVIO PEREIRA CAVALCANTE
|184
|DOMIZETE SOUZA DA SILVA
|185
|DONIZETE BUENO
|186
|DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS
|187
|ECLAIR COELHO DA SILVA
|188
|EDIMAR LEITE DE OLIVEIRA
|189
|EDIMILSON NUNES NOBREGA
|190
|EDIVAL RODRIGUES DA SILVA
|191
|EDIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS
|192
|EDMILSON DA SILVA CRUZ
|193
|EDMUNDO PEREIRA DE ARAUJO
|194
|EDNALDO ARAUJO DA SILVA
|195
|EDSON BATISTA GOMES FERREIRA
|196
|EDSON FERNANDES
|197
|EDSON MARTINS DE SOUZA
|198
|EDSON PAULO MATTANA
|199
|EDSON RODRIGUES DOS SANTOS
|200
|EDUARDO DE OLIVEIRA
|201
|EDVALDO FERNANDES DA SILVA
|202
|ELDEMIR BATISTA DA SILVA
|203
|ELIAS LOPES DE CARVALHO
|204
|ELIAS PEREIRA DE MATTOS
|205
|ELIAS REIS DE OLIVEIRA
|206
|ELIAS RODRIGUES FERREIRA
|207
|ELIEL REIS
|208
|ELIEUSA FERREIRA VEIGA
|209
|ELIEZER LOPES DE CARVALHO
|210
|ELIS REGINA DOS SANTOS ARAUJO
|211
|ELIZA GOMES NUNES ALBEEK
|212
|ELIZEO VIEIRA DA SILVA
|213
|ELIZERD DA SILVA FERREIRA
|214
|ELIZERD DA SILVA FERREIRA
|215
|ELIZEU MOISES DE AGUIAR
|216
|ELTRON CEARENSE GOMES
|217
|ELZA MARIA CAMPREGNHER DO NASCIMENTO
|218
|EMERITO RIQUELME
|219
|ENNE LUIZ TEIXEIRA
|220
|ENOQUE DIAS DA SILVA
|221
|EPAMINONAS DA SILVA MOUSINHO
|222
|ERMES SOARES MAIA
|223
|EVA CANDIDO MUNIZ
|224
|EVARISTO DE MELO
|225
|EVERALDO DA SILVA
|226
|EZEQUIAS DE SOUZA BASTOS
|227
|FABIO GONÇALVES DE LIMA
|228
|FELISMIRO CARDOSO DA SILVA
|229
|FERNANDA DANTAS COSTA
|230
|FIDELCINO FOGAÇA LESSA
|231
|FLAVIO SANTOS
|232
|FLORISVALDO SAOARES
|233
|FLORIVAL TELES DOS SANTOS
|234
|FRANCISCA CONCEIÇÃO LIMA
|235
|FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA
|236
|FRANCISCA MOREIRA BRAZ
|237
|FRANCISCO ALEXANDRINO DA SILVA
|238
|FRANCISCO ALVES MOTA FILHO
|239
|FRANCISCO ALVES MARTINS
|240
|FRANCISCO APRECIDO DA SILVA
|241
|FRANCISCO BATISTA PEREIRA
|242
|FRANCISCO BOBERTO BOTELHO
|243
|FRANCISCO BRIRO DO VALE
|244
|FRANCISCO CANIDE MIGUEL
|245
|FRANCISCO CHAGAS MELO FONTENELE
|246
|FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE
|247
|FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO
|248
|FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NOBREGA
|249
|FRANCISCO DE FATIMA REBOUÇAS
|250
|FRANCISCO DOS SANTOS COSTA
|251
|FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
|252
|FRANCISCO EUFRAZIO MENDONÇA
|253
|FRANCISCO FOGAÇA LESSA
|254
|FRANCISCO MACEDO DA SILVA
|255
|FRANCISCO MANOEL DE FARIA
|256
|FRANCISCO MATEUS DE LIMA
|257
|FRANCISCO PAULO DE PRITO
|258
|FRANCISCO RAMALHO DA COSTA
|259
|FRANCISCO RAMOS DOS SANTOS FILHO
|260
|FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA
|261
|FRANCISCO SILVA
|262
|FRANKNILDO BENIGNO
|263
|FRNCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS
|264
|GEDAL RAMOS DA SILVA
|265
|GENESIO BERNADO BOFF
|266
|GENEZIO TIBURCIO DE SOUZA
|267
|GENOINA BATTISTINI
|268
|GENOINA BATTISTINI
|269
|GERALDO BARBOSA DOS SANTOS
|270
|GERALDO CLETO MAGALHAES
|271
|GERALDO EUZEBIO DA SILVA
|272
|GERALDO LUIZ DA SILVA
|273
|GERALDO VANJURA
|274
|GERARDO CARNEIRO BRAUNA
|275
|GERSEI JEAN GOMES FREIRE DA ROCHA
|276
|GERTRUDES ALMEIDA SANTOS CARVALHO
|277
|GERVANO NUNES GOULART
|278
|GERVASIO DOS SANTOS CORVELLO
|279
|GERVASIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|280
|GETULIO ALENCAR FRANÇA
|281
|GETULIO PAIXÃO FERREIRA
|282
|GILIO CARLOS MANOEL AGUIAR
|283
|GILMAR GONÇALVES
|284
|GILMAR LEANDRO ALVES
|285
|GILSON SOUZA DA SILVA
|286
|GILVAN LOPES
|287
|GONZAGA RODRIGUES PIMENTEL
|288
|GUILHERME MEGIAS
|289
|GUSTAVO DIAS
|290
|HELENA FERREIRA NEPOMUCENO
|291
|HELIO AQUILES PACHECO
|292
|HELIO ARRUDA CORREIA
|293
|HELIO EVARISTO DE MELO
|294
|HILDEBRANDO PINTO DA ROCHA
|295
|HONORATO BRITO DA COSTA
|296
|HONORIO PASTORE VASGAS
|297
|IANARA PEIXOTO DE SOUZA GALDINO SILVA
|298
|IDEVALDO PEREIRA
|299
|ILSON APARECIDO CIRICO
|300
|ILSON DE JESUS GOMES DAS NEVES
|301
|IMAIM VILELA DA SILVA
|302
|INACIO AGOSTINHO BIANCHINI
|303
|IRENE RAMOS DE VASCONCELOS BARTOLANI
|304
|IRENI FORTUNATO ANDREATA
|305
|IRINEU BOFF
|306
|ISAQUE CASTRO DE MEDEIROS
|307
|ISRAEL ROSA CORTES
|308
|ISRAEL TEODORO DE PAULO
|309
|ITAMAR GONÇALVES PINHEIRO
|310
|IZABEL AGUIAR RODRIGUES
|311
|IZAIAS PINTO DE VITORIA
|312
|IZAURA PEREIRA DOS SANTOS
|313
|IZAURA PERES
|314
|JAIME MANFRE DE MATOS
|315
|JAIR CUSTODIO
|316
|JAIR RAIMUNDO CHAVES
|317
|JAIRO MEDEIROS
|318
|JANDIRA DE MELO LIMA LUCENA
|319
|JANILCE SELMA PEREIRA DOS SANTOS
|320
|JANIO OLIVEIRA FERREIRA
|321
|JANUARIO CEZAR DA SILVA
|322
|JARDINALDO BORGES DE ALMEIDA
|323
|JAUMIR MARQUES FERREIRA
|324
|JEOVA PIMENTEL (DOS SANTOS )
|325
|JESAIAS ALVES DE MACEDO
|326
|JESSE VIEIRA
|327
|JESUS JOSE ALVES
|328
|JOAO ALMEIDA DO NASCIMENTO
|329
|JOAO ALMEIDA DO NASCIMENTO
|330
|JOAO ALVES FERNANDES
|331
|JOAO AYLTON DAMACENA
|332
|JOAO BATISTA DA SILVA
|333
|JOAO BATISTA DE BARROS
|334
|JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
|335
|JOAO BATISTA FORTUNA
|336
|JOAO BATISTA RODRIGUES
|337
|JOAO BATISTA RODRIGUES
|338
|JOAO CAITANO
|339
|JOAO CAMPOS DE OLIVEIRA
|340
|JOAO CARLOS CORONEL
|341
|JOAO CARLOS ZEFERINO DOS REIS
|342
|JOAO CORDEIRO VIDIO
|343
|JOAO DA CRUZ FERNANDES GUEDES
|344
|JOAO DA CRUZ FERNANDES GUEDES
|345
|JOAO DE ANDRADE
|346
|JOAO DONIZETE RODRIGUES
|347
|JOAO DOS SANTOS MIRANDA
|348
|JOAO ESTEFILO DO NASCIMENTO
|349
|JOAO FERREIRA DOS SANTOS
|350
|JOAO FIGUEIRA XAVIER
|351
|JOAO FRANCISCO DE OLIVIERA
|352
|JOAO GONÇALVES DOS SANTOS
|353
|JOAO JOSE PESSOA
|354
|JOAO LEONTINO VIEIRA
|355
|JOAO LOPES DE SOUZA
|356
|JOAO LUIZ GAMBATI
|357
|JOAO LUIZ GAMBATO
|358
|JOAO MACHADO
|359
|JOAO MARIA MACHADO
|360
|JOAO MARTINS DOS SANTOS
|361
|JOAO MIGUEL DE SOUZA
|362
|JOAO PEDRO DE OLIVEIRA
|363
|JOAO SEVERO DA SILVA FILHO
|364
|JOAO SILVA
|365
|JOAO SILVA CRUZ
|366
|JOAO SOARES DIAS
|367
|JOAO VIEIRA DA SILVA
|368
|JOAQUIM AUGUSTO DE BARROS
|369
|JOAQUIM DAVID SILVA
|370
|JOAQUIM MARINHO DA SILVA NETO
|371
|JOAQUIM MENEZES DA SILVA
|372
|JOAQUIM PEDRO NETO
|373
|JOEL FERREIRA SILVA
|374
|JOELSO FRANCISCO DE LIMA
|375
|JOELSO FRANCISCO DE LIMA
|376
|JONAS BRIGIDO DOS SANTOS
|377
|JONAS SILVEIRA
|378
|JONATAS DA SILVA PEREIRA
|379
|JORGE BIAL GONÇALVES
|380
|JORGE LOUREIRO DOS SANTOS
|381
|JORGE LUIZ PINTO PIMENTEL
|382
|JORGE LUIZ SILVA DOS REIS
|383
|JORGE LUIZ SILVA DOS REIS
|384
|JORGE MARIO BATISTA
|385
|JOSE ALBERTO DOS SANTOS
|386
|JOSE ALBERTO DOS SANTOS
|387
|JOSE ALMEIDA DA SILVA
|388
|JOSE ALTAMIRANO DE MORAES
|389
|JOSE ALVES DE CARVALHO
|390
|JOSE ALVES DE SOUZA FILHO
|391
|JOSE ALVES SANTOS
|392
|JOSE ANTONIO CHAVES TEIXEIRA
|393
|JOSE ANTONIO DOS SANTOS
|394
|JOSE ANTONIO REBOUÇAS
|395
|JOSE ANTONIO TEODORO
|396
|JOSE APARECIDO PEREIRA
|397
|JOSE APARECIDO MENEZES
|398
|JOSE BARBOSA SODRÉ
|399
|JOSE BATISTA DE BARROS
|400
|JOSE BENVINDO DE CARVALHO
|401
|JOSE BEZERRA DA SILVA
|402
|JOSE BONIFACIO DE JESUS
|403
|JOSE BONIFACIO DE SOUZA
|404
|JOSE BORGES DE LIMA
|405
|JOSE CARDOSO FILHO
|406
|JOSE CARLOS DA SILVA
|407
|JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|408
|JOSE CARLOS LUZ
|409
|JOSE CLAUDIO ALVES
|410
|JOSE DE Aa. Da costa sobrinho
|411
|JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA
|412
|JOSE DE RIBAMAR SOUZA
|413
|JOSE DOS SANTOS
|414
|JOSE EDUARDO DA SILVA
|415
|JOSE ELIAS DA COSTA BARROS
|416
|JOSE FABRISCO DA SILVA SOBRINHO
|417
|JOSE FARIAS PINTO
|418
|JOSE FAUSTO NOGUEIRA MENDES
|419
|JOSE FERREIRA BRASIL
|420
|JOSE FERREIRA DE SOUZA
|421
|JOSE FERREIRA LIMA
|422
|JOSE FRANCISCO DE SOUZA
|423
|JOSE FRANCISCO FILHO
|424
|JOSE GOMES MACIEL
|425
|JOSE HERMINIO DIAS
|426
|JOSE IREMAR DA SILVA
|427
|JOSE LAURINDO NETO
|428
|JOSE LIMEIRA DA SILVA
|429
|JOSE LINHARES DA SILVA
|430
|JOSE LUCINO DA SILVA
|431
|JOSE LUCIO DE ALMEIDA
|432
|JOSE MARCIO ANDRE
|433
|JOSE MARINHO SOBRINHO
|434
|JOSE MARQUES SOUZA
|435
|JOSE MARQUES SOUZA
|436
|JOSE NERES LUCENA
|437
|JOSE NILSON MELO
|438
|JOSE PEREIRA DA SILVA
|439
|JOSE RAMOS JUNIOR
|440
|JOSE RIBAAR RAMOS DORNELES
|441
|JOSE RODRIGUES DE SOUZA
|442
|JOSE RODRIGUES DOS PASSOS
|443
|JOSE RODRIGUES SANTANA
|444
|JOSE ROMILDO MARQUES
|445
|JOSE ROSA DE MENDONÇA
|446
|JOSE SOARES NETO
|447
|JOSE TEODORO DA SILVA
|448
|JOSE TOSTA MACHADO
|449
|JOSE TRAVAINE
|450
|JOSE VALDEMIR ZAGO
|451
|JOSE VALTER DA SILVA
|452
|JOSE VIEIRA DA SILVA
|453
|JOSE VILA COSTA FILHO
|454
|JOSE WILSON DE LIMA
|455
|JOSEFA DA SILVA LIMA
|456
|JOSETE PEREIRA AZEVEDO DE OLIVEIRA
|457
|JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
|458
|JOSOIR GONÇALVES DE ARAUJO
|459
|JOSUE GOMES DE VASCONCELOS
|460
|JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA
|461
|JUAREZ ALEXANDRE CARNEIRO
|462
|JUAREZ ALVES PEREIDA
|463
|JUAREZ BSCO DE OLIVEIRA
|464
|JULIO DASTER LOUBACK
|465
|JUNIEL SCARABELLI
|466
|JURACI DE JESUS SANTOS
|467
|JURANDIR MENDES ROSA
|468
|JUVENAL PENHA
|469
|KENNEDER LOPES DA SILVA
|470
|LAIR COIMBRA ELIZEU
|471
|LAUCIDIO SENA
|472
|LAUDEMIRO DE ALCANTARA
|473
|LAUDEMIRO RODRIGUES SANTANA
|474
|LAURENTINO BALBINO DE FREITAS
|475
|LAURO COSTA CARMAGO
|476
|LAURO GOMES
|477
|LAURO NUNES DE MIRANDA
|478
|LEILDO ALMEIDA DE CARVALHO
|479
|LEONEL DE SOUZA BRASIL
|480
|LEONILDO PEREIRA NEVES
|481
|LILAIDE ALVES SILVA
|482
|LINO JOSE DOS SANTOS
|483
|LOURIVAL DA COSTA
|484
|LOURIVAL FONTES DO VALE
|485
|LUCIANO VASQUES RODRIGUES
|486
|LUCIDIO PEREIRA
|487
|LUCIMAR ALVES DA ROCHA BEZERRA
|488
|LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES
|489
|LUIZ BEDATTI
|490
|LUIZ CARLOS AIOLFI
|491
|LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
|492
|LUIZ CARLOS DOS SANTOS
|493
|LUIZ CARLOS DOS SANTOS
|494
|LUIZ CARLOS PEREIRA
|495
|LUIZ DO CARMO DE JESUS
|496
|LUIZ FREIRE DOS SANTOS
|497
|LUIZ GOMES DOS SANTOS
|498
|LUIZ NATAL DE MELO PASSAGEM
|499
|LUIZ NUNES DA SILVA
|500
|LUIZ PRATES DA SILVA
|501
|LUIZ PURCINO PEREIRA
|502
|LUIZA RODRIGUES VITALIANO
|503
|LUZIA IZAURA DE ARAUJO FERNADNES
|504
|LUZIA MENEZES
|505
|LUZIMAR PEREIRA DE MELO
|506
|LUZINETE NUNES SOBRINHO
|507
|MANOEL CALHEIRO
|508
|MANOEL CLAUDINO FERNANDES
|509
|MANOEL CORDEIRO RABELO
|510
|MANOEL GONÇALO DA PENHA
|511
|MANOEL HELIO DE OLIVEIRA RABELO
|512
|MANOEL JORGE DA SILVA
|513
|MANOEL JOSE DA SILVA
|514
|MANOEL MARTINS MONTEIRO
|515
|MANOEL MESSIAS CARDOSO DA SILVA
|516
|MANOEL MESSIAS GOMES FERREIRA
|517
|MANOEL MONTENEGRO
|518
|MANOEL PANTOJA COUTO
|519
|MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE
|520
|MARCIA APARECIDA CORREIA
|521
|MARCIA LUCIA MATTONE
|522
|MARCIANO PINTO DA CUNHA
|523
|MARCIO HUPP LABENDZ
|524
|MARCOS ANTONIO DE SOUZA RABELO
|525
|MARCOS ANTONIO MAFRA MENDES
|526
|MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO
|527
|MARCOS OLIVEIRA CESAR
|528
|MARIA ASSUNÇAO ALVES DE REZENDE
|529
|MARIA AUXILIADORA DA SILVA GRAVATA
|530
|MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS PEREIRA
|531
|MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA
|532
|MARIA CANDIDA DE AQUINO
|533
|MARIA CELIO DE OLIVEIRA UEHAR
|534
|MARIA DAS DORES ARAUJO RAMOS
|535
|MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SAWCZUK
|536
|MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FRANCO
|537
|MARIA DINAR PINHEIRO BIZERRA
|538
|MARIA DO SOCORRO REIS ROCHA
|539
|MARIA ELIANE HUPP LABENIZ
|540
|MARIA ELIZABETH TAVARES FERREIRA DE MIRANDA
|541
|MARIA FRANCINEIA BENIGNO DOS SANTOS
|542
|MARIA HELENA PINTO DE OLIVEIRA
|543
|MARIA IZABEL MARQUES
|544
|MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA
|545
|MARIA JOSE CRISTINO DA SILVA MARREIRO
|546
|MARIA JOSE LUCINDO DE LIMA
|547
|MARIA LUIZA DA SILVA DE SOUZA
|548
|MARIA LURIMAR OLIVEIRA SOUZA
|549
|MARIA MARLENE OLIVEIRA NUNES NASCIMENTO
|550
|MARIA ODETE SILVA MEDEIROS
|551
|MARIA PEREIRA DA CRUZ
|552
|MARIA REGINA DA SILVA
|553
|MARIA RITA CRISTINO DA SILVA
|554
|MARIA RITA DOS SANTOS QUEIROZ
|555
|MARIO BRANDÃO
|556
|MARIO GALLON
|557
|MARIO RODRIGUES MOREIRA
|558
|MATUZALEM LOPES DE ALMEIDA
|559
|MAURO JOSE DE OLIVEIRA
|560
|MERCIO LUIZ DOS SANTOS
|561
|MESSIAS ALVES ROCHA DE SOUZA
|562
|MESSIAS DINIZ DA CRUZ
|563
|MESSIAS MARQUES DA CRUZ
|564
|MIGUEL DA ROSA PIRES
|565
|MIGUEL DE LEMOS
|566
|MIGUEL NETO DO NASCIMENTO
|567
|MILTON EREIRA DE OLIVEIRA
|568
|MILTON MOTA DE OLIVEIRA
|569
|MOACIR FERREIRA DE MORAES
|570
|MOACIR MARGARIDA DA SILVA
|571
|NALDIR PEREIRA DOS SANTOS
|572
|NARCISA PIRES PASSOS
|573
|NATAL MARQUES DA CRUZ
|574
|NATALICIO LOPES DA COSTA
|575
|NAUIZIA ROCHA
|576
|NAZARE DE MELO RAOS
|577
|NECY RODRIGUES DA SILVA
|578
|NELSON DOS SANTOS
|579
|NELSON NICOLAU DOS SANTOS
|580
|NELSON RODRIGUES DOS SANTOS
|581
|NEOVANES BERNADINO DA SILVA
|582
|NILO SOARES OLIVEIRA
|583
|NILSON ISMAEL DE VASCONCELOS
|584
|NILTON FREITAS DA CRUZ
|585
|NILTON NOGUEIRA
|586
|NIVALDO SOARES DE MOURA
|587
|NORIVAL FRANCISCO
|588
|ODILON JOSE GONÇALVES
|589
|OILANDA CARIOCA DE HOLANDA
|590
|OLAIR BARBOSA DE OLIVIERA
|591
|OLIVIO TEODORO DOS SANTOS
|592
|ORACI JOSE DOS SANTOS
|593
|OSCAR JULIO FAUSTINO
|594
|OSMAR FRANCISCO DE PAULA
|595
|OSMAR MOREIRA COSTA
|596
|OSMAR PUPO CASTRO
|597
|OSMAR REI DE FRANÇA
|598
|OSVALDINA MEDEIROS PEREIRA
|599
|OSVALDINA MEDEIROS PEREIRA
|600
|OSVALDO BARBOSA DA SILVA
|601
|OSVALDO DUARTE PINHEIRO
|602
|OSVALDO JOAQUIM DE FREITAS
|603
|OSVALDO LOPES DA SILVA
|604
|OSVALDO NOBRE ALVES DE MIRA
|605
|OTACILIO NOGUEIRA LEAL
|606
|OTACILIO ROSA
|607
|OTILIA ALVES DOS SANTOS
|608
|OTOMAR DO NASCIMENTO
|609
|PAULO ARAUJO
|610
|PAULO DE LIMA CAMPOS
|611
|PAULO DOS SANTOS CORVELIO
|612
|PAULO FABIO FERREIRA DOS SANTOS
|613
|PAULO FERNANDO CORMACHINI
|614
|PAULO RODRIGUES DE CAMPOS
|615
|PAULO SERGIO MOREIRA
|616
|PAULO SOARES DE BARROS
|617
|PAULO TARCISO CREMASCO
|618
|PAULO TARSO SILV ANOBRE
|619
|PAULO VELOSO
|620
|PAULO VIEIRA LOPES
|621
|PEDRO APARECIDO PINHEIRO
|622
|PEDRO CAMPOS DA SILVA
|623
|PEDRO CLAVER AGUIAR DE LIMA
|624
|PEDRO DINIZ DA CRUZ
|625
|PEDRO FERREIRA DE MEIRELES
|626
|PEDRO GUEDES DOS SANTOS
|627
|PEDRO SOUZA DA CRUZ
|628
|PERCIVAL SOUZA DE OLIVEIRA
|629
|PLINIO REINOSO DE FARIAS
|630
|QUINTO GAMA DA SILVA
|631
|RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS
|632
|RAIMUNDO DE PAIVA FURTADO
|633
|RAIMUNDO DO SOCORRO GOMES DAS NEVES
|634
|RAIMUNDO DOS SANTOS CRUZ
|635
|RAIMUNDO EDSON ALMEIDA BARBOSA
|636
|RAIMUNDO FERREIRA DE MIRANDA
|637
|RAIMUNDO GONÇALVES DE SOUZA
|638
|RAIMUNDO MENDES MARTINS
|639
|RAIMUNDO NONATO BARROS
|640
|RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA
|641
|RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
|642
|RAIMUNDO PINHEIRO PAMPLONA
|643
|RAIMUNDO RAMOS DAS NEVES
|644
|RAIMUNDO RODRIGUES PIMENTEL
|645
|RAIMUNDO ROSA CESAR PIRES
|646
|RAMÃO VIEIRA LOPES
|647
|REGINA LIMA TEIXEIRA
|648
|REGINA LIMA TEIXEIRA
|649
|REGINALDO BERNADINO DOS SANTOS
|650
|REGINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA
|651
|REGINALDO PEDRO DA SILVA
|652
|REINALDO DA CUNHA SANTOS
|653
|REINALDO LOURENÇO DA SILVA
|654
|RENALDO BATISTA GUEDES
|655
|RICARDO SEBASTIÃO DE ARAUJO
|656
|ROBERVAL CARVALHO FILHO
|657
|ROBERVAL INDIO DO BRASIL P BARROS
|658
|ROBSON BEZERRA DA SILVA
|659
|RODERLEI DE ARAUJO
|660
|RONALDO MOREIRA DE ABREU
|661
|ROSALVO PIRES RODRIGUES
|662
|ROSILIANA LINS DA SILVA
|663
|RUBENS CLAITO CAMARGO
|664
|RUI GOMES MACIEL
|665
|SALATIEL ALVES CARNEIRO
|666
|SALVADOR MARTINS DE ARAUJO
|667
|SAMUEL ANTONIO DOS SANTOS
|668
|SEBASTIAO ARALDO DE ARAUJO
|669
|SEBASTIAO ALVES DE MIRA
|670
|SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA
|671
|SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA
|672
|SEBASTIÃO DA SILVA FILHO
|673
|SEBASTIÃO DA SILVA NASCIMENTO
|674
|SEBASTIAO FERREIRA
|675
|SEBASTIÃO LIRIO DE MORAIS
|676
|SEBASTIÃO NOGUEIRA LEAL
|677
|SEBASTIÃO PASSARELI
|678
|SEBASTIÃO QUIRINO DOS SANTOS
|679
|SEBASTIÃO SEVERINO DOS SANTOS FILHO
|680
|SEBASTIÃO VINHONETE
|681
|SEBASTIÃO VINHOTE
|682
|SERGIO GOMES DE LIMA
|683
|SERGIO MONTEIRO SIQUEIRA
|684
|SEVERINO JOSE DE FREITAS
|685
|SEVERINO NOGUEIRA
|686
|SIDNEIDE ALVES BOA SORTE
|687
|SILVAN SILVA MOREIRA
|688
|SILVANO RODRIGUES DE CAMPOS
|689
|SOLIVAN ANTONIO DE OLIVEIRA
|690
|TADEU CARNEIRO DE HOLANDA
|691
|TELMA SILVA SANTOS
|692
|TEREZINHA DA SILVA MAGALHAES
|693
|TOBIAS LUIZ NETO
|694
|VALCECI MANFRE MATOS
|695
|VALDEMIRO JOSE DA SILVA
|696
|VALDEZINO PEREIRA DE OLIVEIRA
|697
|VALDINI LAUREANO DA SILVA
|698
|VALDINO DOS SANTOS
|699
|VALDIR ALVES DE OLIVEIRA
|700
|VALDIR BATISTA GOMES
|701
|VALDIR DIAS DA SILVA
|702
|VALDIR MADRUGA
|703
|VALDIR RIBEIRO DE OLIVEIRA
|704
|VALDIVINO JOSE BARBOSA
|705
|VALMIR CARLOS DE ALMEIDA
|706
|VALMIR COSTA
|707
|VALTAIR FONTURA
|708
|VALTER BATISTA MACHADO
|709
|VANDERLEI GOMES DE SOUZA
|710
|VANDIR JOSE FELBER
|711
|VANERLEI EDSON LYCURGO
|712
|VESPAZIANO RAMOS MARINHO
|713
|VICENTE MACHADO
|714
|VILSON MOTA
|715
|VILZIMAR JOVINIANO FREIRE
|716
|VITOR APARECIDO FERREIRA
|717
|VITOR HUGO LOCATELLI
|718
|VITOR TUNES PLAÇA
|719
|WAGNER COSME MORTHY TERRAZAS
|720
|WALDEMAR PINHEIRO FERNADNES
|721
|WALDIR PIMENTA SANTOS DE CARVALHO
|722
|WALMIR MARTINS DE SOUZA
|723
|WALTER ALVES DO CARMO
|724
|WASHITON ALENCAR DE SOUZA
|725
|WILSON FERREIRA DE CARVAIS
|726
|WILSON FRANCISCO OLIVEIRA
|727
|WILSON POLON
|728
|WILSON ROMUALDO
|729
|XISTO AZEVEDO VIANA
|730
|ZENAIDE FERREIRA DA SILVA
|731
|ZEZUINO ANTONIO FLORES
|732
|ZOZIMO DAS GRAÇAS PASSOS