Coluna do ServidorSlider Manchetes 10/11/2017
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SINDSEF entra com medida judicial para reverter retirada do Plano Collor

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO informa que ingressou,  por meio da Assessoria Jurídica, com medida judicial nos autos originários do processo 0047500-62.1991.0002 para reverter os efeitos da Força Executória expedido pela Advocacia Geral da União – AGU, que retirou dos contracheques dos servidores beneficiários a rubrica referente ao Plano Collor (84,32%).

Após a medida, o processo judicial, bem como o pedido de urgência apresentado pelo SINDSEF-RO, aguarda agora pela análise e decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho.

VÍDEO COM ADVOGADO ESCLARECENDO O CASO

 

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De acordo com o advogado Felippe Pestana, do Escritório Fonseca & Assis, o benefício em questão é fruto de decisão judicial transitado em julgado em favor dos servidores públicos há mais de 20 anos. “A orientação da AGU não possui fundamento legal, razão que motivou o ingresso com a medida em questão”, afirma.

Nesta semana, os advogados que representam o SINDSEF estiveram em audiência com o juiz responsável pelo caso para argumentar sobre a questão. “Na oportunidade reafirmamos a necessidade de uma interveniência em caráter de urgência para o reestabelecimento da decisão judicial e, consequentemente, o retorno da rubrica para o contracheque dos servidores”, disse Fellipe Pestana.

Diante disso, o SINDSEF comunica aos servidores relacionados abaixo, bem como os pensionistas, que estes precisam assinar contrato e procuração, com urgência, para que haja a conclusão das medidas necessárias ao restabelecimento do pagamento do Plano Collor.

BAIXE AQUI A PROCURAÇÃO E CONTRATO que devem ser entregues assinado nas Coordenações Municipais e/ou Sede Administrativa do SINDSEF em Porto Velho

Confira lista dos servidores beneficiários do Plano Collor que precisam atualizar documentos solicitados:

1  ADAO COSTA ALVES
2  DERCI  SOARES DE MIRANDA
3 ABELARIO HONORIO VIEIRA
4 ABELIO HONORIO VIEIRA
5 ABSON PRAXEDES DE CARVALHO
6 ADAIR MARTINS DE OLIVEIRA
7 ADANIL DE OLIVEIRA RODRIGUES
8 ADÃO FRANCISCO DOS PASSOS
9 ADEMAR DUTRA PEREIRA
10 ADEMIR JOSE MARTINELLI
11 ADENIL JOSE DA SILVA
12 ADENIZIO LUIZ DA CUNHA
13 ADHEMAR SARMENTO DA SILVA
14 ADILSON LUIZ CAPELINI FARIA
15 ADONIAS DIAS DA SILVA
16 AECIO RODRIGUES SOBRINHO
17 AGEMIRO EVANGELISTA DOS SANTOS (ARGEMIRO)
18 AGOSTINHO SOARES DE CARVALHO
19 AILTON MARTINS DE LIMA
20 AILTON MIRANDA DA SILVA
21 AIRTON PEDRAZA FAREL
22 AIRTON VENANCIO
23 ALBEMARINA RAMOS FALCÃO
24 ALBINO ALVES DE SOUZA
25 ALBINO FRANCISCO DE OLIVEIRA
26 ALBINO JOSE DA SILVA
27 ALCEU DE JESUS SILVA
28 ALCIDINO LACERDA DE BRITO
29 ALCIR TEIXEIRA DE CARVALHO
30 ALCIR TEXEIRA DE CARVALHO
31 ALDA DA SILVA UCHOA
32 ALDEIR DE OLIVEIRA MAIA
33 ALDENORA PEREIRA DA SILVA
34 ALDO LIMA DA FONSECA
35 ALFREDO BRANDT MARIANO
36 ALFREDO JOSE AGUIAR FILHO
37 ALFREDO SIMÕES
38 ALFREU FIOROTTE
39 ALGEU FIOROTTI
40 ALIRIO DE SOUZA MARINHO
41 ALMERINDO NERY BRITO
42 ALMIR ALVES DE CARVALHO
43 ALTAIR LIMA DE JESUS
44 ALTAIR PAULO VIEIRA
45 ALUIZIO AVELINO DA SILVA
46 ALUIZIO DANTAS DE OLIVEIRA
47 ALUIZIO GOMES DA SILVA
48 AMARILDO BARROZO DE BRITO
49 AMARILDO BORGES DO CAMPOS
50 AMARILDO PAULON
51 AMARILDO REINOSO DE FARIAS
52 AMAURI BRAVO ROSSI
53 ANA MARIA DE MEDEIROS  NOBREGA
54 ANA MARIA LEAO
55 ANA MARIA PINHEIRO
56 ANA RITA AZEVEDO MAIA
57 ANDRE LUIZ REIS
58 ANGELA SALAZAR
59 ANGELO GARNIER
60 ANTENOR BORES DA SILVA
61 ANTONIO APARECIDO DA SILVA
62 ANTONIO BALBINO DA SILVA
63 ANTONIO BELEZA PINHEIRO
64 ANTONIO CARLOS COSTA
65 ANTONIO CARLOS DA COSTA
66 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
67 ANTONIO CLARINDO DE SOUZA
68 ANTONIO CLAUDINO FERNADNES
69 ANTONIO DAS GRAÇAS PASSOS
70 ANTONIO DE OLIVEIRA
71 ANTONIO DELFINO FILHO
72 ANTONIO DOS SANTOS PEDREIRA
73 ANTONIO EDSON DA SILVA
74 ANTONIO EPIFANIO BATISTA DE SOUZA
75 ANTONIO FAUSTINO DA ROCHA
76 ANTONIO FERREIRA DA SILVA
77 ANTONIO FERREIRA DE ASSIS
78 ANTONIO FERREIRA DE ASSIS
79 ANTONIO IVO MOTA DE OLIVEIRA
80 ANTONIO JAIR VALERIO
81 ANTONIO LOPES DA SILVA
82 ANTONIO MARIANO DINIZ DA COSTA
83 ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
84 ANTONIO NICOLAU SOBRINHO
85 ANTONIO NUNES DA SILVA
86 ANTONIO PEREIRA DE MESQUITA
87 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
88 ANTONIO PESSOA NOVAIS
89 ANTONIO PISTORE
90 ANTONIO RAMOS DAS NEVES
91 ANTONIO RECH
92 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
93 ANTONIO SANTOS RODRIGUES
94 ANTONIO SERAFIM DA SILVA
95 ANTUNIETA MARTINS DE SOUZA
96 APARECIDO AMARAL DE MELO
97 APARECIDO DONIZETE FORNI
98 APARECIDO MOREIRA DE ABREU
99 APARECIDO NOGUEIRA
100 ARCEU AGUIAR DE MOURA
101 ARGEMIRO ARMANDO DE SOUZA
102 ARGEMIRO MELLO DE MORAES
103 ARGEU GUEDES
104 ARIEL PINTO DA SILVA
105 ARLEY RAMOS DA SILVA
106 ARLINDO CUSTÓDIO DE SOUZA
107 ARMANDO BARROS LOPES
108 ARNALDO DE OLIVEIRA SALU
109 ARNALDO SAMPAIO DE PAULO
110 ARQUILAU LIMOEIRO
111 ARTUR SIMOES DA SILVA
112 AUDENIR COSMOS DOS SANTOS
113 AUGUTO TUNES PLAÇA
114 AUREA BATISTA CAMPOS
115 AVANILTON CRISOSTHOMOS DOS SANTOS
116 AYRES BATISTA CAMPOS
117 AZUILA URTIGA PEREIRA ANTUNES
118 BELONE MARTINS NETO
119 BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS
120 BENEDITO NEVES DE CARVALHO
121 BENTO CAUPER JUNIOR
122 BENTO ELIZEU DEMÉTRIO
123 BONIFACIO RODRIGUES DA SILVA
124 BRASILINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
125 BRAZ RAMOS DAS NEVES
126 CAIO SOTTER REZENDE GARCIA
127 CALIR JOSE MOREIRA
128 CALRES ALBERTO GABROUITZ
129 CARLITO XAVIER  DA SILVA
130 CARLOS ALBERTO ALVES
131 CARLOS ALBERTO MARTINELI
132 CARLOS ANTONIO ALVES BASILIO
133 CARLOS GOMES DE SOUZA
134 CECILIA SILVA SANTOS
135 CELSO BARBOSA SOBRINHO
136 CELSO DIAS DA SILVA
137 CICERO BARBOSA
138 CICERO ESTEVAN DA SILVA
139 CICERO MARTINS DA SILVA
140 CICERO NUNES DA SILVA
141 CICERO NUNES DA SILVA
142 CICERO ROSENDO DA SILVA
143 CICERO XAVIER DA PAZ NETO
144 CILDOVAL BARBOSA PEREIRA
145 CIREMA DE SOUZA DANTAS
146 CLARISMUNDO LOPES DE OLIVEIRA
147 CLAUDIO ANTONIO RAMOS
148 CLAUDIO MARTINS TOMAS
149 CLAUDIONILSO DE OLIVEIRA MACHADO
150 CLEOMAR ALVES MENDES
151 CLEONICE FREIRE GOMES DE OLIVEIRA
152 CLEONICE MARIA RIBEIRO DA SILVA
153 CLEONILDO BARROS
154 CLIDOVAL BARBOSA PEREIRA FILHO
155 CLOVIS ALBERTO POMPEU TEIXEIRA
156 CORNELIO SIUTA
157 COSME ALVES DE FREITAS
158 CREUZA FIRMINO SOBRINHO
159 CRISTINA DA SILVA LEITE
160 DALVA LOPES DA COSTA
161 DAMIÃO AGOSTINHO DO NASCIMENTO
162 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
163 DARCI PRADO
164 DAVID EDUARDO SAWCZUK
165 DAVID GOMES DE SOUZA
166 DELMIRO ANTONIO DA SILVA
167 DEMTRIO NASCIMENTO PINHEIRO
168 DEOLINDA FERREIRA SABAI
169 DERLY FREITAS CHAGAS
170 DEUSDETH TEMOS DOS SANTOS
171 DEUSLENE ANDRADE DA SILVA
172 DEVALDO MODESTO
173 DEVANIR OLIVEIRA FRANÇA
174 DILSON JUAREZ DE ABREU
175 DILSON PEDRAÇA
176 DILSON ROCHA MATIAS
177 DINOR DO NASCIMENTO
178 DIORANDE BARBOSA DIAS
179 DIVA FARIAS
180 DOGEVAL LOCIO DE BARROS FILHO
181 DOMINGOS GRAZIOLLA
182 DOMINGOS RIBEIRO DA ROCHA
183 DOMINGOS SAVIO PEREIRA CAVALCANTE
184 DOMIZETE SOUZA DA SILVA
185 DONIZETE BUENO
186 DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS
187 ECLAIR COELHO DA SILVA
188 EDIMAR LEITE DE OLIVEIRA
189 EDIMILSON NUNES NOBREGA
190 EDIVAL RODRIGUES DA SILVA
191 EDIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS
192 EDMILSON DA SILVA CRUZ
193 EDMUNDO PEREIRA DE ARAUJO
194 EDNALDO ARAUJO DA SILVA
195 EDSON BATISTA GOMES FERREIRA
196 EDSON FERNANDES
197 EDSON MARTINS DE SOUZA
198 EDSON PAULO MATTANA
199 EDSON RODRIGUES DOS SANTOS
200 EDUARDO DE OLIVEIRA
201 EDVALDO FERNANDES DA SILVA
202 ELDEMIR BATISTA DA SILVA
203 ELIAS LOPES DE CARVALHO
204 ELIAS PEREIRA DE MATTOS
205 ELIAS REIS DE OLIVEIRA
206 ELIAS RODRIGUES FERREIRA
207 ELIEL REIS
208 ELIEUSA FERREIRA VEIGA
209 ELIEZER LOPES DE CARVALHO
210 ELIS REGINA DOS SANTOS ARAUJO
211 ELIZA GOMES NUNES ALBEEK
212 ELIZEO VIEIRA DA SILVA
213 ELIZERD DA SILVA FERREIRA
214 ELIZERD DA SILVA FERREIRA
215 ELIZEU MOISES DE AGUIAR
216 ELTRON CEARENSE GOMES
217 ELZA MARIA CAMPREGNHER DO NASCIMENTO
218 EMERITO RIQUELME
219 ENNE LUIZ TEIXEIRA
220 ENOQUE DIAS DA SILVA
221 EPAMINONAS DA SILVA MOUSINHO
222 ERMES SOARES MAIA
223 EVA CANDIDO MUNIZ
224 EVARISTO DE MELO
225 EVERALDO DA SILVA
226 EZEQUIAS DE SOUZA BASTOS
227 FABIO GONÇALVES DE LIMA
228 FELISMIRO CARDOSO DA SILVA
229 FERNANDA DANTAS COSTA
230 FIDELCINO FOGAÇA LESSA
231 FLAVIO SANTOS
232 FLORISVALDO SAOARES
233 FLORIVAL TELES DOS SANTOS
234 FRANCISCA CONCEIÇÃO LIMA
235 FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA
236 FRANCISCA MOREIRA BRAZ
237 FRANCISCO ALEXANDRINO DA SILVA
238 FRANCISCO ALVES  MOTA FILHO
239 FRANCISCO ALVES MARTINS
240 FRANCISCO APRECIDO DA SILVA
241 FRANCISCO BATISTA PEREIRA
242 FRANCISCO BOBERTO BOTELHO
243 FRANCISCO BRIRO DO VALE
244 FRANCISCO CANIDE MIGUEL
245 FRANCISCO CHAGAS MELO FONTENELE
246 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE
247 FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO
248 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NOBREGA
249 FRANCISCO DE FATIMA REBOUÇAS
250 FRANCISCO DOS SANTOS COSTA
251 FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
252 FRANCISCO EUFRAZIO MENDONÇA
253 FRANCISCO FOGAÇA LESSA
254 FRANCISCO MACEDO DA SILVA
255 FRANCISCO MANOEL DE FARIA
256 FRANCISCO MATEUS DE LIMA
257 FRANCISCO PAULO DE PRITO
258 FRANCISCO RAMALHO DA COSTA
259 FRANCISCO RAMOS DOS SANTOS FILHO
260 FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA
261 FRANCISCO SILVA
262 FRANKNILDO BENIGNO
263 FRNCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS
264 GEDAL RAMOS DA SILVA
265 GENESIO BERNADO BOFF
266 GENEZIO TIBURCIO DE SOUZA
267 GENOINA BATTISTINI
268 GENOINA BATTISTINI
269 GERALDO BARBOSA DOS SANTOS
270 GERALDO CLETO MAGALHAES
271 GERALDO EUZEBIO DA SILVA
272 GERALDO LUIZ DA SILVA
273 GERALDO VANJURA
274 GERARDO CARNEIRO BRAUNA
275 GERSEI JEAN GOMES FREIRE DA ROCHA
276 GERTRUDES ALMEIDA SANTOS CARVALHO
277 GERVANO NUNES GOULART
278 GERVASIO DOS SANTOS CORVELLO
279 GERVASIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
280 GETULIO ALENCAR FRANÇA
281 GETULIO PAIXÃO FERREIRA
282 GILIO CARLOS MANOEL AGUIAR
283 GILMAR GONÇALVES
284 GILMAR LEANDRO  ALVES
285 GILSON SOUZA DA SILVA
286 GILVAN LOPES
287 GONZAGA RODRIGUES PIMENTEL
288 GUILHERME MEGIAS
289 GUSTAVO DIAS
290 HELENA FERREIRA NEPOMUCENO
291 HELIO AQUILES  PACHECO
292 HELIO ARRUDA CORREIA
293 HELIO EVARISTO DE MELO
294 HILDEBRANDO PINTO DA ROCHA
295 HONORATO BRITO DA COSTA
296 HONORIO PASTORE VASGAS
297 IANARA PEIXOTO DE SOUZA GALDINO SILVA
298 IDEVALDO PEREIRA
299 ILSON APARECIDO CIRICO
300 ILSON DE JESUS GOMES DAS NEVES
301 IMAIM VILELA DA SILVA
302 INACIO AGOSTINHO BIANCHINI
303 IRENE RAMOS DE VASCONCELOS BARTOLANI
304 IRENI FORTUNATO ANDREATA
305 IRINEU BOFF
306 ISAQUE  CASTRO DE MEDEIROS
307 ISRAEL ROSA CORTES
308 ISRAEL TEODORO DE PAULO
309 ITAMAR GONÇALVES PINHEIRO
310 IZABEL AGUIAR RODRIGUES
311 IZAIAS PINTO DE VITORIA
312 IZAURA PEREIRA DOS SANTOS
313 IZAURA PERES
314 JAIME MANFRE DE MATOS
315 JAIR CUSTODIO
316 JAIR RAIMUNDO CHAVES
317 JAIRO MEDEIROS
318 JANDIRA DE MELO LIMA LUCENA
319 JANILCE SELMA PEREIRA DOS SANTOS
320 JANIO OLIVEIRA  FERREIRA
321 JANUARIO CEZAR DA SILVA
322 JARDINALDO BORGES DE ALMEIDA
323 JAUMIR MARQUES FERREIRA
324 JEOVA PIMENTEL (DOS SANTOS )
325 JESAIAS ALVES DE MACEDO
326 JESSE VIEIRA
327 JESUS JOSE ALVES
328 JOAO ALMEIDA DO NASCIMENTO
329 JOAO ALMEIDA DO NASCIMENTO
330 JOAO ALVES FERNANDES
331 JOAO AYLTON DAMACENA
332 JOAO BATISTA DA SILVA
333 JOAO BATISTA DE BARROS
334 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
335 JOAO BATISTA FORTUNA
336 JOAO BATISTA RODRIGUES
337 JOAO BATISTA RODRIGUES
338 JOAO CAITANO
339 JOAO CAMPOS DE OLIVEIRA
340 JOAO CARLOS CORONEL
341 JOAO CARLOS ZEFERINO DOS REIS
342 JOAO CORDEIRO VIDIO
343 JOAO DA CRUZ FERNANDES GUEDES
344 JOAO DA CRUZ FERNANDES GUEDES
345 JOAO DE ANDRADE
346 JOAO DONIZETE RODRIGUES
347 JOAO DOS SANTOS MIRANDA
348 JOAO ESTEFILO DO NASCIMENTO
349 JOAO FERREIRA DOS SANTOS
350 JOAO FIGUEIRA XAVIER
351 JOAO FRANCISCO DE OLIVIERA
352 JOAO GONÇALVES DOS SANTOS
353 JOAO JOSE PESSOA
354 JOAO LEONTINO VIEIRA
355 JOAO LOPES DE SOUZA
356 JOAO LUIZ GAMBATI
357 JOAO LUIZ GAMBATO
358 JOAO MACHADO
359 JOAO MARIA MACHADO
360 JOAO MARTINS DOS SANTOS
361 JOAO MIGUEL DE SOUZA
362 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA
363 JOAO SEVERO DA SILVA FILHO
364 JOAO SILVA
365 JOAO SILVA CRUZ
366 JOAO SOARES DIAS
367 JOAO VIEIRA DA SILVA
368 JOAQUIM AUGUSTO DE BARROS
369 JOAQUIM DAVID SILVA
370 JOAQUIM MARINHO DA SILVA NETO
371 JOAQUIM MENEZES DA SILVA
372 JOAQUIM PEDRO NETO
373 JOEL FERREIRA SILVA
374 JOELSO FRANCISCO DE LIMA
375 JOELSO FRANCISCO DE LIMA
376 JONAS BRIGIDO DOS SANTOS
377 JONAS SILVEIRA
378 JONATAS DA SILVA PEREIRA
379 JORGE BIAL  GONÇALVES
380 JORGE LOUREIRO DOS SANTOS
381 JORGE LUIZ PINTO PIMENTEL
382 JORGE LUIZ SILVA DOS REIS
383 JORGE LUIZ SILVA DOS REIS
384 JORGE MARIO BATISTA
385 JOSE ALBERTO DOS SANTOS
386 JOSE ALBERTO DOS SANTOS
387 JOSE ALMEIDA DA SILVA
388 JOSE ALTAMIRANO DE MORAES
389 JOSE ALVES DE CARVALHO
390 JOSE ALVES DE SOUZA FILHO
391 JOSE ALVES SANTOS
392 JOSE ANTONIO CHAVES TEIXEIRA
393 JOSE ANTONIO DOS SANTOS
394 JOSE ANTONIO REBOUÇAS
395 JOSE ANTONIO TEODORO
396 JOSE APARECIDO  PEREIRA
397 JOSE APARECIDO MENEZES
398 JOSE BARBOSA SODRÉ
399 JOSE BATISTA DE BARROS
400 JOSE BENVINDO DE CARVALHO
401 JOSE BEZERRA DA SILVA
402 JOSE BONIFACIO DE JESUS
403 JOSE BONIFACIO DE SOUZA
404 JOSE BORGES DE LIMA
405 JOSE CARDOSO FILHO
406 JOSE CARLOS DA SILVA
407 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS
408 JOSE CARLOS LUZ
409 JOSE CLAUDIO ALVES
410 JOSE DE Aa. Da costa sobrinho
411 JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA
412 JOSE DE RIBAMAR SOUZA
413 JOSE DOS SANTOS
414 JOSE EDUARDO DA SILVA
415 JOSE ELIAS DA COSTA BARROS
416 JOSE FABRISCO DA SILVA SOBRINHO
417 JOSE FARIAS PINTO
418 JOSE FAUSTO NOGUEIRA MENDES
419 JOSE FERREIRA BRASIL
420 JOSE FERREIRA DE SOUZA
421 JOSE FERREIRA LIMA
422 JOSE FRANCISCO DE SOUZA
423 JOSE FRANCISCO FILHO
424 JOSE GOMES MACIEL
425 JOSE HERMINIO DIAS
426 JOSE IREMAR DA SILVA
427 JOSE LAURINDO NETO
428 JOSE LIMEIRA DA SILVA
429 JOSE LINHARES DA SILVA
430 JOSE LUCINO DA SILVA
431 JOSE LUCIO DE ALMEIDA
432 JOSE MARCIO ANDRE
433 JOSE MARINHO SOBRINHO
434 JOSE MARQUES SOUZA
435 JOSE MARQUES SOUZA
436 JOSE NERES LUCENA
437 JOSE NILSON MELO
438 JOSE PEREIRA DA SILVA
439 JOSE RAMOS JUNIOR
440 JOSE RIBAAR RAMOS DORNELES
441 JOSE RODRIGUES DE SOUZA
442 JOSE RODRIGUES DOS PASSOS
443 JOSE RODRIGUES SANTANA
444 JOSE ROMILDO MARQUES
445 JOSE ROSA DE MENDONÇA
446 JOSE SOARES NETO
447 JOSE TEODORO DA SILVA
448 JOSE TOSTA MACHADO
449 JOSE TRAVAINE
450 JOSE VALDEMIR ZAGO
451 JOSE VALTER  DA SILVA
452 JOSE VIEIRA DA SILVA
453 JOSE VILA COSTA FILHO
454 JOSE WILSON DE LIMA
455 JOSEFA DA SILVA LIMA
456 JOSETE PEREIRA AZEVEDO DE OLIVEIRA
457 JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
458 JOSOIR GONÇALVES DE ARAUJO
459 JOSUE GOMES DE VASCONCELOS
460 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA
461 JUAREZ ALEXANDRE CARNEIRO
462 JUAREZ ALVES PEREIDA
463 JUAREZ BSCO DE OLIVEIRA
464 JULIO DASTER  LOUBACK
465 JUNIEL SCARABELLI
466 JURACI DE JESUS SANTOS
467 JURANDIR MENDES ROSA
468 JUVENAL PENHA
469 KENNEDER LOPES DA SILVA
470 LAIR COIMBRA ELIZEU
471 LAUCIDIO SENA
472 LAUDEMIRO DE ALCANTARA
473 LAUDEMIRO RODRIGUES SANTANA
474 LAURENTINO BALBINO DE FREITAS
475 LAURO COSTA CARMAGO
476 LAURO GOMES
477 LAURO NUNES DE MIRANDA
478 LEILDO ALMEIDA DE CARVALHO
479 LEONEL DE SOUZA BRASIL
480 LEONILDO PEREIRA NEVES
481 LILAIDE ALVES SILVA
482 LINO JOSE DOS SANTOS
483 LOURIVAL DA COSTA
484 LOURIVAL FONTES DO VALE
485 LUCIANO VASQUES RODRIGUES
486 LUCIDIO PEREIRA
487 LUCIMAR ALVES DA ROCHA BEZERRA
488 LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES
489 LUIZ BEDATTI
490 LUIZ CARLOS  AIOLFI
491 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
492 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
493 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
494 LUIZ CARLOS PEREIRA
495 LUIZ DO CARMO DE JESUS
496 LUIZ FREIRE DOS SANTOS
497 LUIZ GOMES DOS SANTOS
498 LUIZ NATAL DE MELO PASSAGEM
499 LUIZ NUNES DA SILVA
500 LUIZ PRATES DA SILVA
501 LUIZ PURCINO PEREIRA
502 LUIZA RODRIGUES VITALIANO
503 LUZIA IZAURA DE ARAUJO FERNADNES
504 LUZIA MENEZES
505 LUZIMAR PEREIRA DE MELO
506 LUZINETE NUNES SOBRINHO
507 MANOEL CALHEIRO
508 MANOEL CLAUDINO FERNANDES
509 MANOEL CORDEIRO RABELO
510 MANOEL GONÇALO DA PENHA
511 MANOEL HELIO DE OLIVEIRA RABELO
512 MANOEL JORGE DA SILVA
513 MANOEL JOSE DA SILVA
514 MANOEL MARTINS MONTEIRO
515 MANOEL MESSIAS CARDOSO DA SILVA
516 MANOEL MESSIAS GOMES FERREIRA
517 MANOEL MONTENEGRO
518 MANOEL PANTOJA COUTO
519 MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE
520 MARCIA APARECIDA CORREIA
521 MARCIA LUCIA MATTONE
522 MARCIANO PINTO DA CUNHA
523 MARCIO HUPP LABENDZ
524 MARCOS ANTONIO DE SOUZA RABELO
525 MARCOS ANTONIO MAFRA MENDES
526 MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO
527 MARCOS OLIVEIRA CESAR
528 MARIA ASSUNÇAO ALVES DE REZENDE
529 MARIA AUXILIADORA DA SILVA GRAVATA
530 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS PEREIRA
531 MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA
532 MARIA CANDIDA DE AQUINO
533 MARIA CELIO DE OLIVEIRA UEHAR
534 MARIA DAS DORES ARAUJO RAMOS
535 MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SAWCZUK
536 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FRANCO
537 MARIA DINAR PINHEIRO BIZERRA
538 MARIA DO SOCORRO REIS ROCHA
539 MARIA ELIANE HUPP LABENIZ
540 MARIA ELIZABETH TAVARES FERREIRA DE MIRANDA
541 MARIA FRANCINEIA BENIGNO DOS SANTOS
542 MARIA HELENA PINTO DE OLIVEIRA
543 MARIA IZABEL MARQUES
544 MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA
545 MARIA JOSE CRISTINO DA SILVA MARREIRO
546 MARIA JOSE LUCINDO DE LIMA
547 MARIA LUIZA DA SILVA DE SOUZA
548 MARIA LURIMAR OLIVEIRA SOUZA
549 MARIA MARLENE OLIVEIRA NUNES NASCIMENTO
550 MARIA ODETE SILVA MEDEIROS
551 MARIA PEREIRA DA CRUZ
552 MARIA REGINA DA SILVA
553 MARIA RITA CRISTINO DA SILVA
554 MARIA RITA DOS SANTOS QUEIROZ
555 MARIO BRANDÃO
556 MARIO GALLON
557 MARIO RODRIGUES MOREIRA
558 MATUZALEM LOPES DE ALMEIDA
559 MAURO JOSE DE OLIVEIRA
560 MERCIO LUIZ DOS SANTOS
561 MESSIAS ALVES ROCHA DE SOUZA
562 MESSIAS DINIZ DA CRUZ
563 MESSIAS MARQUES DA CRUZ
564 MIGUEL DA ROSA PIRES
565 MIGUEL DE LEMOS
566 MIGUEL NETO DO NASCIMENTO
567 MILTON EREIRA DE OLIVEIRA
568 MILTON MOTA DE OLIVEIRA
569 MOACIR FERREIRA DE MORAES
570 MOACIR MARGARIDA DA SILVA
571 NALDIR PEREIRA DOS SANTOS
572 NARCISA PIRES PASSOS
573 NATAL MARQUES DA CRUZ
574 NATALICIO LOPES DA COSTA
575 NAUIZIA ROCHA
576 NAZARE DE MELO RAOS
577 NECY RODRIGUES DA SILVA
578 NELSON DOS SANTOS
579 NELSON NICOLAU DOS SANTOS
580 NELSON RODRIGUES DOS SANTOS
581 NEOVANES BERNADINO DA SILVA
582 NILO SOARES OLIVEIRA
583 NILSON ISMAEL DE VASCONCELOS
584 NILTON FREITAS DA CRUZ
585 NILTON NOGUEIRA
586 NIVALDO SOARES DE MOURA
587 NORIVAL FRANCISCO
588 ODILON JOSE GONÇALVES
589 OILANDA CARIOCA DE HOLANDA
590 OLAIR BARBOSA DE OLIVIERA
591 OLIVIO TEODORO DOS SANTOS
592 ORACI JOSE DOS SANTOS
593 OSCAR JULIO FAUSTINO
594 OSMAR FRANCISCO DE PAULA
595 OSMAR MOREIRA COSTA
596 OSMAR PUPO CASTRO
597 OSMAR REI DE FRANÇA
598 OSVALDINA MEDEIROS PEREIRA
599 OSVALDINA MEDEIROS PEREIRA
600 OSVALDO BARBOSA DA SILVA
601 OSVALDO DUARTE PINHEIRO
602 OSVALDO JOAQUIM DE FREITAS
603 OSVALDO LOPES DA SILVA
604 OSVALDO NOBRE ALVES  DE MIRA
605 OTACILIO NOGUEIRA LEAL
606 OTACILIO ROSA
607 OTILIA ALVES DOS SANTOS
608 OTOMAR DO NASCIMENTO
609 PAULO ARAUJO
610 PAULO DE LIMA CAMPOS
611 PAULO DOS SANTOS CORVELIO
612 PAULO FABIO FERREIRA DOS SANTOS
613 PAULO FERNANDO CORMACHINI
614 PAULO RODRIGUES DE CAMPOS
615 PAULO SERGIO MOREIRA
616 PAULO SOARES DE BARROS
617 PAULO TARCISO CREMASCO
618 PAULO TARSO SILV ANOBRE
619 PAULO VELOSO
620 PAULO VIEIRA LOPES
621 PEDRO APARECIDO PINHEIRO
622 PEDRO CAMPOS DA SILVA
623 PEDRO CLAVER AGUIAR DE LIMA
624 PEDRO DINIZ DA CRUZ
625 PEDRO FERREIRA DE MEIRELES
626 PEDRO GUEDES DOS SANTOS
627 PEDRO SOUZA DA CRUZ
628 PERCIVAL SOUZA DE OLIVEIRA
629 PLINIO REINOSO DE FARIAS
630 QUINTO GAMA DA SILVA
631 RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS
632 RAIMUNDO DE PAIVA FURTADO
633 RAIMUNDO DO SOCORRO GOMES DAS NEVES
634 RAIMUNDO DOS SANTOS CRUZ
635 RAIMUNDO EDSON ALMEIDA BARBOSA
636 RAIMUNDO FERREIRA DE MIRANDA
637 RAIMUNDO GONÇALVES DE SOUZA
638 RAIMUNDO MENDES MARTINS
639 RAIMUNDO NONATO BARROS
640 RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA
641 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
642 RAIMUNDO PINHEIRO PAMPLONA
643 RAIMUNDO RAMOS DAS NEVES
644 RAIMUNDO RODRIGUES PIMENTEL
645 RAIMUNDO ROSA CESAR PIRES
646 RAMÃO VIEIRA LOPES
647 REGINA LIMA TEIXEIRA
648 REGINA LIMA TEIXEIRA
649 REGINALDO BERNADINO DOS SANTOS
650 REGINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA
651 REGINALDO PEDRO DA SILVA
652 REINALDO DA CUNHA SANTOS
653 REINALDO LOURENÇO DA SILVA
654 RENALDO BATISTA  GUEDES
655 RICARDO SEBASTIÃO DE ARAUJO
656 ROBERVAL CARVALHO FILHO
657 ROBERVAL INDIO DO BRASIL P BARROS
658 ROBSON BEZERRA DA SILVA
659 RODERLEI DE ARAUJO
660 RONALDO MOREIRA DE ABREU
661 ROSALVO PIRES RODRIGUES
662 ROSILIANA LINS DA SILVA
663 RUBENS CLAITO CAMARGO
664 RUI GOMES MACIEL
665 SALATIEL ALVES CARNEIRO
666 SALVADOR MARTINS DE ARAUJO
667 SAMUEL ANTONIO DOS SANTOS
668 SEBASTIAO  ARALDO DE ARAUJO
669 SEBASTIAO ALVES DE MIRA
670 SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA
671 SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA
672 SEBASTIÃO DA SILVA FILHO
673 SEBASTIÃO DA SILVA NASCIMENTO
674 SEBASTIAO FERREIRA
675 SEBASTIÃO LIRIO DE MORAIS
676 SEBASTIÃO NOGUEIRA LEAL
677 SEBASTIÃO PASSARELI
678 SEBASTIÃO QUIRINO DOS SANTOS
679 SEBASTIÃO SEVERINO DOS SANTOS FILHO
680 SEBASTIÃO VINHONETE
681 SEBASTIÃO VINHOTE
682 SERGIO GOMES DE LIMA
683 SERGIO MONTEIRO SIQUEIRA
684 SEVERINO JOSE DE FREITAS
685 SEVERINO NOGUEIRA
686 SIDNEIDE ALVES BOA SORTE
687 SILVAN SILVA MOREIRA
688 SILVANO RODRIGUES DE CAMPOS
689 SOLIVAN  ANTONIO DE OLIVEIRA
690 TADEU CARNEIRO DE HOLANDA
691 TELMA SILVA SANTOS
692 TEREZINHA DA SILVA MAGALHAES
693 TOBIAS LUIZ NETO
694 VALCECI MANFRE MATOS
695 VALDEMIRO JOSE DA SILVA
696 VALDEZINO PEREIRA DE OLIVEIRA
697 VALDINI LAUREANO DA SILVA
698 VALDINO DOS SANTOS
699 VALDIR ALVES DE OLIVEIRA
700 VALDIR BATISTA GOMES
701 VALDIR DIAS DA SILVA
702 VALDIR MADRUGA
703 VALDIR RIBEIRO DE OLIVEIRA
704 VALDIVINO JOSE BARBOSA
705 VALMIR CARLOS DE ALMEIDA
706 VALMIR COSTA
707 VALTAIR  FONTURA
708 VALTER BATISTA MACHADO
709 VANDERLEI GOMES DE SOUZA
710 VANDIR JOSE FELBER
711 VANERLEI EDSON LYCURGO
712 VESPAZIANO RAMOS MARINHO
713 VICENTE MACHADO
714 VILSON MOTA
715 VILZIMAR JOVINIANO FREIRE
716 VITOR APARECIDO FERREIRA
717 VITOR HUGO LOCATELLI
718 VITOR TUNES PLAÇA
719 WAGNER COSME MORTHY TERRAZAS
720 WALDEMAR PINHEIRO FERNADNES
721 WALDIR PIMENTA SANTOS DE CARVALHO
722 WALMIR MARTINS DE SOUZA
723 WALTER ALVES DO CARMO
724 WASHITON ALENCAR DE SOUZA
725 WILSON FERREIRA DE CARVAIS
726 WILSON FRANCISCO OLIVEIRA
727 WILSON POLON
728 WILSON ROMUALDO
729 XISTO AZEVEDO VIANA
730 ZENAIDE FERREIRA DA SILVA
731 ZEZUINO ANTONIO FLORES
732 ZOZIMO DAS GRAÇAS PASSOS

 

 

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