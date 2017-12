UNIR abre processo seletivo para preenchimento de vagas ociosas

Processo seletivo será feito a partir das notas do ENEM e outros pré-requisitos e critérios de avaliação. Matrículas abertas até o dia 19 de dezembro.

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da Comissão Permanente de Processo Seletivo Discente (CPPSD), torna público o Processo Seletivo para preenchimento de Vagas Ociosas UNIR/2017, destinado às matrículas nos cursos de graduação presenciais da UNIR, por meio de transferência e para candidato portador de diploma.



São ofertadas 737 vagas para os cursos com vagas remanescentes ano letivo de 2014, 2015 e 2016 conforme os quadros de distribuição de vagas no Anexo I – Quadro de Cursos e Vagas. Veja os editais

As vagas disponíveis nos cursos da UNIR serão destinadas para preenchimento por transferência entre cursos regulares devidamente autorizados pelo MEC de outra Instituição de Ensino Superior (IES) à UNIR ou por mudança de curso para cursos afins.

As inscrições para o Processo Seletivo para preenchimento de Vagas Ociosas UNIR/2017 estarão abertas no período de 15/12/2017 (a partir da zero hora) até 19/12/2017 (até às 18 horas) e serão efetuadas em formulário eletrônico exclusivamente via internet no sítio da UNIR.

Poderão participar do Processo Seletivo para preenchimento de Vagas Ociosas UNIR/2017 os candidatos que se enquadrem nas seguintes situações:

– Ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em um dos últimos três anos, ou seja: 2014, 2015 e 2016;

– Ter cursado, no mínimo, o primeiro semestre tratando-se de regime semestral e, no mínimo, um ano letivo quando regime anual, de acordo com Art. 99 do Regimento Geral da UNIR;

– Ser aluno, regularmente matriculado de curso de graduação da UNIR ou de outra Instituição de Ensino Superior (IES) devidamente reconhecido e autorizado pelo MEC;

– Ser aluno que tenha trancado sua matrícula no curso de origem de acordo com a legislação vigente e observado o item 4.1.2 do edital.

A avaliação será feita a partir da nota do ENEM 2014, 2015 ou 2016, que terá resultado de caráter classificatório e eliminatório. O candidato que obtiver uma nota igual a zero em uma das disciplinas das provas do ENEM 2014, 2015 ou 2016 será desclassificado.

O Edital em Libras está disponível através do Link: https://youtu.be/vUsDEwQ4k90.