Advogados pedem apoio do presidente da Assembleia Legislativa em negociações com o TJ-RO

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), se reuniu com os advogados dos servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia, Eurico Soares Montenegro Neto, Anísio Grécia e Rodrigo Vargas. Eles pediram apoio nas negociações com o Judiciário, em relação a passivos reivindicados pelos funcionários do TJ.

O deputado Laerte disse que está à disposição para ajudar a categoria, desde que a iniciativa parta do Tribunal de Justiça. “Sendo chamado, vamos discutir a questão junto ao TJ. Esse é um problema que envolve todos os servidores públicos do Estado”, acrescentou o parlamentar.

Eurico Soares Montenegro Neto explicou que, na reunião com Laerte Gomes, que o SINJUR vem buscando dialogar com o TJRO visando resolver o passivo com os servidores, mas que, diante das limitações orçamentárias, estamos buscando apoio dos demais Poderes.

Por ALE-RO