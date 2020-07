BR-364: Após pavimentação, Prefeitura inicia iluminação e sinalização de marginais

Na manhã desta segunda-feira (6), o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, vistoriou a finalização das obras de asfaltamento das vias marginais da BR-364, que dão uma “nova cara” à entrada da Capital. A conclusão dos trabalhos, de acordo com empreiteira responsável, encerra hoje.

De acordo com o prefeito, foi uma luta árdua para que o trabalho se tornasse realidade, tendo em vista que foram 10 anos de espera pela população e que, em sua gestão será concluído.

“O serviço começou há algum tempo, com os viadutos (ambos concluídos), além da iluminação destes locais e ainda do trecho do Trevo do Roque ao Bairro Novo, este é um verdadeiro canteiro de obras”, disse Hildon.

Para conseguir recursos e tocar a obra, foi preciso um empenho forte do Executivo Municipal, juntamente com toda a bancada federal. “Registro aqui o nosso agradecimento, em nome de toda a população, à bancada federal, deputados e senadores, que nos auxiliaram neste processo”, reconheceu.

Todo o investimento foi viabilizado recursos junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em Brasília, provocando um sentimento de positivismo a quem chega à Capital. “Agora temos uma entrada digna de capital, um cartão postal”, resumiu o prefeito.

NOVOS INVESTIMENTOS

Com asfalto de qualidade, tornam-se necessários outros investimentos. A partir de agora, a Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur) e Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) realizam os estudos para atuarem com a parte de iluminação pública e sinalização do trecho pavimentado.

Por assessoria/prefeitura