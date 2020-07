Colisão entre motos deixa três pessoas feridas na Br-364

O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira 15 de julho, na Br-364, mais precisamente, frente a Rondobras do segundo distrito.

De acordo com informações colhidas no local, um motociclista de uma empresa de refrigerantes, seguia pela Br-364, sentido viaduto.

Ao se aproximar da faixa de pedestre que existe no local, parou para que duas jovens fizessem a travessia da pista, quando, neste momento uma outra motocicleta ocupada por um jovem e uma mulher bateu na traseira, perdendo o controle da direção, caindo os dois na pista contrária da Br-364, e a moto ficando na pista.

A mulher sofreu um ferimento na região do nariz, que sangrava muito, sendo necessário colocá-la de bruços, pois estava engolindo muito sangue, militares no local fizeram esse procedimento evitando o pior. Já o jovem que estava com a mulher sofreu ralados profundos nas pernas, braços, e sentia fortes dores.

O condutor da motocicleta que parou na faixa, sentia fortes dores na região entre a canela e tornozelo, suspeita de fratura.

O corpo de bombeiros socorreu os três feridos até o Hospital Municipal, para atendimento emergencial.

Devido o horário de pico, o trânsito ficou lento no local, a PTRAN juntamente com outras guarnições, fizeram o controle do trânsito, até a chegada da PRF, que atendia um outro acidente, no primeiro distrito.

Por Rondoniatual