Comprador de gado é alvejado com quatro tiros em Monte Negro

O comprador de gado José Renato dos Santos, mais conhecido como “Zé Renato”, foi baleado a tiros na manhã desta quinta-feira (06), em Monte Negro.

De acordo com informações, a vítima foi baleada com cerca de quatro tiros. Uma equipe de socorro do Hospital municipal prestou os primeiros socorros e encaminharam Zé Renato em estado grave para Ariquemes.

No local do crime, foram localizadas várias capsulas de munições. O chapéu da vítima ficou caída no meio da rua.

A Polícia Militar está em ocorrência a procura do suspeito da tentativa de homicídio.

Mais informações a qualquer momento.

Por Jornal Rondôniavip