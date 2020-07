Crédito para micro e pequena empresa será debatido nesta terça-feira pela Comissão da covid-19

A Comissão Mista destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao coronavírus, presidida pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), irá debater nesta terça-feira (07), às 10h, em audiência pública, a dificuldade de acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas no contexto da crise causada pela pandemia da Covid-19.

De acordo com o presidente do colegiado, o debate será importante porque terá representantes do Banco Central, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica e de micro e pequenos empresários. “Será uma audiência diferente porque haverá um confronto, um pingue-pongue entre a parte de cá do balcão, que são as pessoas e suas representações, e, do outro lado, o Governo e os bancos”, explicou Confúcio.

Para o autor do requerimento, senador Esperidião Amin (PP-SC), a audiência será o primeiro encontro entre os representantes dos microempresários e os bancos públicos. “Eles vão trazer sugestões concretas de como fazer com que esse dinheiro chegue através de dutos corretos como Oscip de microcrédito, sociedade garantidora de crédito, sociedade de garantia solidária… enfim, mecanismos que conversam com eles, com os pequenos”, disse.

Na segunda parte da reunião, os membros do colegiado debaterão três requerimentos que convidam para audiências públicas da comissão o ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner Rosário; a Secretária da Educação Básica do Ministério da Educação, Ilona Maria Lustosa Becskházy; e o presidente da Federação das Micros e Pequenas Empresas do Estado do Ceará, José Edvaldo Nunes.

Participantes da audiência pública desta terça-feira

Ercílio Santinoni, presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas dos Empreendedores Individuais; Rosi Dedekind, presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais de Santa Catarina; Adael dos Santos, presidente da Associação de Joinville e Região de Pequenas, Micro e Média Empresas; Kerson Macedo, presidente da Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito; Pedro Ananias Alves, consultor da Associação Brasileira das Organizações de Microcrédito e Finanças.

E ainda, Luís Carlos Floriani, diretor-Superintendente do Banco do Empreendedor; Augusto Sperotto, presidente da SGC/Central, representante das Sociedades de Garantia de Crédito do Brasil; Paulo Sérgio Neves de Souza, diretor de Fiscalização do Banco Central; Carlos Melles, presidente do Sebrae Nacional; Bruno Laskowsky, diretor de Participações, Mercado de Capitais e Crédito Indireto do BNDES; Marcelo Porteiro Cardoso, superintendente da área de Operações e Canais Digitais do BNDES; Celso Leonardo Barbosa, vice-presidente de Negócios e Varejo da Caixa Econômica Federal; Neudson Peres, gerente geral de Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil; Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia.

Por Suely David