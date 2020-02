Homicida é preso com duas armas após roubo na zona Leste

Um jovem de 23 anos, identificado como Leandro, foi preso na tarde desta quinta-feira (06), após efetuar um roubo a pessoa com ajuda de um comparsa que conseguiu fugir, na Rua Pirenópolis, próximo da Alexandre Guimarães, bairro Jardim Santana, região leste de Porto Velho.

Os policiais do 5° batalhão, após receberem a denúncia se deslocaram para as proximidades onde fizeram o cerco com ajuda de outras guarnições e conseguiram localizar o suspeito em uma residência sendo encontrado também duas armas de fogo sendo uma caseira e um revólver sem munições.

Os pertences da vítima sendo uma bolsa com vários documentos foram encontrados e restituídos para a vítima. Foi verificado através de pesquisa que Leandro já possui passagem pelo sistema prisional pelo crime de homicídio, quando matou com vários tiros seu desafeto Anderson, no dia 03 de junho de 2016 no bairro Jardim Santana.

Jovem que morreu no dia 03 de Junho de 2016

Por NewsRondonia