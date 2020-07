Jovem de 21 anos é preso acusado de atirar na ex-namorada de 15

Em conversa com os policiais, Elias negou as acusações, porém entrou em contradição

Adolescente com perfuração no tórax está internada no Hospital Regional de Vilhena

Uma tentativa de homicídio, no qual uma adolescente de 15 anos foi baleada no tórax pelo ex-namorado, de 21, foi registrada na noite de segunda-feira, 27, em uma residência localizada na rua Ceará, em Cerejeiras.

De acordo com o registro do caso, quando a guarnição da PM que atendeu o chamado chegou ao local, se deparou com a vítima na rua, sendo amparada pela mãe e vizinhas.

A jovem que apresentava uma perfuração a bala no tórax, mas estava lúcida, alegou que seu ex-namorado, Elias, havia ido até sua casa e atirado contra ela uma única vez. Em seguida, teria fugido, pulando o muro da residência vizinha.

Em contato com os moradores, um alegou ter visto um jovem magro saindo de seu quintal e empreendendo fuga, e que trajava uma camiseta de cor escura.

Após a menor ser conduzida ao hospital, os militares deram início às buscas pelo suspeito, até serem comunicados de que o acusado estava no mesmo hospital com a vítima, como se nada tivesse acontecido.

Em conversa com os policiais, Elias negou as acusações, porém entrou em contradição em seus relatos, afirmando que tinha ido, sim, na casa da ex, mas no período na tarde, e que de lá se dirigiu para a residência da avó, onde teria permanecido até aquele momento.

Já em contato com a avó de Elias, os militares foram informados de que o jovem de fato foi até a casa dela, porém, depois das 21h00, e nem sequer entrou, apenas pediu um copo com água, pois estava muito ofegante, e foi embora.

Dentro do bagageiro da motoneta que o suspeito conduzia foram localizados alguns pertences, inclusive uma camiseta verde escura, virada do lado avesso, que confere com as características descritas por uma testemunha como sendo a que o autor do disparo usava.

Diante dos fatos Elias foi conduzido para a delegacia para serem tomadas as devidas providências. A arma do crime não foi localizada, porém, no local do crime foi encontrado o projétil que transfixou a vítima. O FOLHA DO SUL ON LINE apurou que a garota continua internada no Hospital Regional de Vilhena, para onde foi transferida, e o quadro clínico dela é estável.

Por Folha do Sul