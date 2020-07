Motociclista fratura costelas em grave acidente na rotatória BR-364

O grave acidente de trânsito, sendo o quarto desta segunda-feira, 27 de Julho, aconteceu no período da tarde, no cruzamento da BR-364 com a avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Segundo apurado, o motorista do veículo Ford Fiesta de cor preto transitava pela avenida Presidente Nasser sentido ao Centro, quando avançou sobre a rodovia BR-364 para fazer a rotatória e acabou atingindo o motociclista.

O motociclista pilotava uma Honda CG titan de cor vinho e transitava pela BR-364 sentido Porto Velho, quando teve a moto violentamente atingida pelo carro.

Com a colisão, o motociclista ficou em estado grave, apresentando possíveis fraturas nas costelas, bem como, diversos outros ferimentos, sendo encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militares.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para perícia da Polícia Técnico-Científica (POLITEC).

Por Rota Policial News