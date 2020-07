Mulher é surrada por ex-marido no condomínio Orgulho do Madeira

A violência doméstica contra uma mulher de 32 anos ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira (27) no condomínio Orgulho do Madeira, zona Leste da capital rondoniense. Ela foi espancada pelo ex-marido de 37 anos.

A mulher contou que estava vendendo caldo e espetinho com a ex-sogra e ao retornar para casa foi abordada na frente pelo acusado. Motivado por ciúmes e inconformado com a separação, ele começou a agredir a vítima com socos no rosto, puxões de cabelo e ainda a arrastou pela escadaria do prédio.

Um vizinho teve que intervir e acionou a Polícia Militar para o local. Com a chegada da PM, o agressor já tinha conseguido fugir. O caso ficou sob competência da Polícia Civil.

Por rondoniaovivo