INFRAESTRUTURA VIÁRIA: Pavimentação e recapeamento da Av. Rio de Janeiro seguem a todo vapor

A Prefeitura de Porto Velho segue em ritmo acelerado com as atividades de pavimentação e recapeamento da avenida Rio de Janeiro. A obra faz parte do pacote de R$ 85 milhões de emenda federal, pleiteado em Brasília pelo prefeito Hildon Chaves, para a melhoria da infraestrutura da capital.

Os trabalhos estão sendo executados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb) através da Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Suop).

Segundo o titular da Semisb/Suop, Diego Lage, o trabalho será executado em duas etapas sendo, a primeira, com fresamento e recapeamento. Depois, no trecho que não possui asfalto, a empresa fará a pavimentação até a entrada do residencial Orgulho do Madeira, no bairro Mariana.

“A obra inclui alargamento, drenagem, meio fio e sarjeta. Os maquinários estão a todo vapor na região e, nas próximas semanas o serviço tão esperado pela população será finalizado e entregue”, disse Lage.

