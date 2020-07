Policia Civil de São Francisco do Guaporé prende suspeito com 22 quilos de cocaína

Na madrugada de hoje (29/07), os policiais do Serviço de Investigação e Capturas-SEVIC da 1ª Delegacia de São Francisco do Guaporé-RO prenderam I. S. F., de 27 anos, em flagrante delito com mais de 22 quilos de cocaína brilho (tipo de cocaína mais pura e refinada), duas armas de fogo e munições na Zona Rural do município de São Francisco do Guaporé/RO.

Após investigações preliminares de que dois elementos estariam com grande quantidade drogas na Linha 27, Km 45 de São Francisco, por volta das 3 horas da madrugada. Os policiais civis com apoio de dois policiais militares se deslocaram ao local para averiguação, onde realizaram monitoramento e após campana, foi possível visualizar dois indivíduos saindo de um matagal com sacos contendo a mercadoria. Na abordagem um dos elementos fugiu para o matagal e o segundo foi detido, com este os policiais encontraram 22 pacotes de cocaína, de 1 kg aproximadamente cada.

Na residência de um dos suspeitos, os agentes encontraram mais porções de drogas, uma balança de precisão, dois telefones celulares, duas espingardas sendo uma de pressão brocada para calibre .22, uma de calibre .24 e 27 (vinte e sete) cartuchos carregados do mesmo calibre, além de pólvoras, chumbos e espoletas. Diante dos fatos, os investigadores deram Voz de Prisão a I.S.F, de 27 anos, conduzindo-o a Delegacia para lavratura do Inquérito Policial, logo após, será encaminhado ao sistema prisional onde permanecerá disposição da Justiça.

Por Elinaldo Bonfim – Ass PCRO