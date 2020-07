Polícia Civil prendem homem que roubou joias e aterrorizou vítimas em plena luz do dia

Foi preso na manhã desta terça-feira, 28, E.F.O.L, de 24 anos, que cumpria pena por roubo, mas rompeu tornozeleira e no último dia 10/7 assaltou um comércio no centro de Vilhena, roubando joias e telefones dos proprietários e clientes que estavam no local.

Em plena luz do dia, aterrorizava as vítimas no centro da cidade.

Após o caso passar para a Polícia Civil, a equipe de crimes contra o patrimônio apontou para dois endereços situados no setor 12 e em busca e apreensão em duas residências, logo no início da manhã, a Polícia Civil conseguiu prender o principal suspeito que acabou confessando o crime.

Dois dos aparelhos celulares roubados no dia foram localizados na segunda casa também foi alvo de mandado de busca, onde estavam outros dois apenados, também com tornozeleiras eletrônicas.

Participaram da operação dois delegados, um escrivão e dez agentes de polícia.

Por Extra de Rondônia