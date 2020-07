Policial Penal morre após colidir contra carro em Rolim de Moura

Um gravíssimo acidente de trânsito ocorreu durante a noite de domingo, 05, entre as linhas 168 e 172, na RO 010, em Rolim de Moura. Um homem morreu e dois ficaram feridos.

Segundo relatos, o Polícia Penal, Sidney dos Reis conduzia a sua motocicleta modelo NC 750 e na garupa levava Gabriel de Souza, no momento do acidente, o mesmo seguia sentido a Rolim de Moura e acabou atingindo um veículo modelo Gol no momento que o mesmo realizava uma manobra a esquerda para adentrar em sua propriedade, a colisão foi do tipo frontal.

No veiculo Gol estava um homem e a sua filha. Após a colisão, a filha do motorista do carro foi levada por populares ao hospital, já o Policial Penal e o carona da motocicleta aguardaram a chegada do Corpo de Bombeiros.

Motociclista e passageiro sofreram múltiplas fraturas e acabou sofrendo traumatismo craniano, ambos foram socorridos ao hospital municipal de Rolim de Moura, logo em seguida devido a gravidade dos ferimentos, os mesmos foi encaminhado ao hospital Heuro de Cacoal.

fonte: planeta folha