Rapaz reage a ação policial contra “Corona Fest” com participação de menores, tenta atacar militares e acaba preso

Ontem, uma denúncia de aglomeração de pessoas levou equipes da Polícia Militar até um endereço na rua 1º de Maio, na região central de Vilhena. Segundo o denunciante, diversas pessoas estariam juntas sem uso de máscaras nem cuidados com o distanciamento social. Ainda de acordo com a denúncia, o local seria ponto de uso e venda de entorpecentes.

Consta no Boletim de Ocorrência que, ao perceberem a chegada da polícia, algumas pessoas trataram de sair do local. Os policiais encontraram no endereço um cachimbo artesanal e uma lata amassada com sinais de uso de entorpecente. Os militares também encontraram uma porção de uma substância que o morador da residência, um rapaz de 19 anos, afirmou ser pasta base.

O jovem, que afirmou ter consumido entorpecentes na frente dos menores que estavam no imóvel, questionou a ação policial, afirmando, segundo consta no BO, que ele estava na sua casa e tinha o direito de usar o entorpecente. O rapaz teria resistido à ação policial e entrado em luta corporal com a guarnição, que precisou usar de técnicas de imobilização e algemas para conter jovem, que já usava uma tornozeleira eletrônica.

Tanto o rapaz de 19 anos, quanto o outro morador da casa, um jovem de 18, foram presos sob as acusações de corrupção de menores, infração de medida sanitária preventiva e desobediência.

Os dois menores, de 17 e 15 anos, também foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e foram entregues ao Conselho Tutelar.

Por Folha do Sul Online