Sindsef promove seminário sobre Políticas Inovadoras para Educação

O seminário “Maria Aparecida da Silva Rodrigues – Políticas Inovadoras para a Educação” será realizado no próximo dia 05 de dezembro, em Porto Velho. O evento tem presenças confirmadas da vice-governadora do Ceará, Izolda Cela e do ex-governador do Acre, Binho Marques, que vão palestrar sobre as experiências transformadoras que resultaram no salto da qualidade da educação nesses estados.

A realização do seminário é do Sindsef/RO (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia), em parceria com o vice-governador de Rondônia, Daniel Pereira, Secretaria de Estado de Educação – Seduc e patrocínio do consórcio Santo Antônio Energia. Estão convidados a participar, profissionais da educação de todos os municípios, prefeitos, secretários municipais e do Estado da Educação, gerentes e coordenadores regionais de Ensino.

“É de extrema importância à realização deste seminário, para avaliação critica e inovadora, na busca de soluções práticas e eficientes para a construção de uma educação que verdadeiramente seja transformadora no contexto político, social e educacional em nosso estado”, afirmou o vice-presidente do Sindsef/RO, professor Mário Jorge Sousa de Oliveira.

“Queremos que os gestores nos municípios e profissionais da educação de Rondônia conheçam a experiência de Sobral (CE), que saiu de um IDEB nos anos iniciais de 4,9 em 2007, para 8,8 em 2015, ultrapassando a meta estabelecida, de nota 6. É uma experiência enriquecedora, e que tornou o município cearense uma referencia no país”, disse o vice-governador Daniel Pereira, ao falar sobre o evento.

Também serão temas de palestras: o “Reordenamento Escolar nas redes de ensino do Estado e municípios”, com Binho Marques e “Educação Financeira”, com o palestrante Diego Ramiro, superintendente da Miura Investimentos.

O evento acontece em memoria à professora Maria Aparecida da Silva Rodrigues, ex-presidente do Sindsef/RO. “Esse seminário é digno de ter como referência, o nome dessa exemplar guerreira, sempre combativa e coerente na luta pelos direitos dos trabalhadores em educação”.

A realização do seminário conta ainda com apoio do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia (Sintero); Associação Rondoniense de Municípios (Arom); Assembleia Legislativa e Miura Investimentos. O seminário será realizado no auditório do Sintero, à Rua Rui Barbosa, em Porto Velho.

Assessoria