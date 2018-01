Porto Velho terá 20 dias de agenda carnavalesca

A boa notícia foi dada pelo prefeito Hildon Chaves e o presidente da Fundação Cultural, Ocampo Fernandes, em coletiva à imprensa.

Isso revigora o ânimo de dirigentes de blocos e agremiações carnavalescas que há um ano reclamavam falta de apoio financeiro aos desfiles. Com o reforço de emendas parlamentares, quem estiver em dia com a documentação exigida a prefeitura garantiu ajudar.

Em 2017, não houve desfile de escolas de samba e só alguns blocos tiveram apoio com banheiros químicos e grades de proteção.

Foi um início de governo com muitas críticas sobre a gestão da cultura. Agora, além da garantia de apoio resta abortada a proposta de colocar todos blocos num circuito único e encurtar o período momesco, pois segundo prefeito, o diálogo com quem promove o carnaval de rua confirmou a preferência por manter os desfiles em seus locais de origem, o que alonga a programação.

“Nós trabalhamos com duas perspectivas. A primeira é com os anseios da população, principalmente essa parcela importante que tem esse movimento cultural muito presente na sua vida. A outra é o fortalecimento da economia do município, quer dizer, com uma programação tão diversificada e tão robusta, nós temos condições de atrair mais pessoas pra nossa cidade, movimentando setores importantes da nossa economia. ”

De 26 de janeiro a 17 de fevereiro haverá eventos em vários pontos da cidade e voltados para todos os públicos, inclusive para o infantil, LGTB e religiosos.

Logo após o baile municipal começam os desfiles de blocos de rua que somam 18 este ano, sendo o primeiro o Areal Folia no próximo dia 02.

O segundo bloco tradicional mais antigo em atividade, o Pirarucu do Madeira, comemora os 25 anos no circuito da Pinheiro Machado no dia 03.

Quando a Banda do Vai Quem Quer tomar o centro da cidade no dia próximo 10, no Instituto Laura Vicuña acontecerá o Viva Cristo.

No dia 11 tem novidade, os bailes infantis no Mercado Cultural e no Campo Florestão.

A prefeitura também inova com a ‘Marcha Folia’ nas zonas Sul e Norte da capital e com o evento ‘Devolve A Chave’ que será uma espécie de segundo baile no Mercado Cultural.

Confira a programação:

Autor / Fonte: Luciana Oliveira