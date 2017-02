A VITORIA CERTA É VOCÊ QUEM FAZ. VOTE CHAPA 1

Mais uma vez é chegado o momento em que você decidirá os rumos a serem tomados pelo seu sindicato. È momento de decidir e eleger os dirigentes do SINDSEF para o triênio 2017/2020.

Antes de mais nada é conveniente lembrar que há alguns anos atrás, passamos por momentos ruins com má administração e desmandos de algumas pessoas que estiveram à frente do SINDSEF. Lutamos muito até expulsarmos aqueles que queriam fazer, do nosso sindicato, um local de malfeitos e de benesses pessoais. Naquela época nosso sindicato e seus filiados, eram motivo de chacota e não tinham o respeito de ninguém. O SINDSEF vivia endividado, e não tinha crédito em lugar nenhum.

Em 2005, este grupo que hoje dirige o SINDSEF, assumiu a direção da entidade. Trabalhou duro e em seis meses já tinha pago uma dívida de mais de seiscentos mil reais, expulsou diretores que estavam utilizando o sindicato para obter benefícios pessoais, redefiniu metas e moralizou a entidade, transformando-a no terceiro maior Sindicato de servidores federais do Brasil e primeiro na região norte. Melhor que isso, devolveu o respeito aos filiados.

Essa Direção estruturou o sindicato, construiu sede própria em 18 dos 20 municípios , reformou a sede de Guajará, Porto Velho e Ji Paraná, onde ali, implantou um amplo auditório e alojamento para até setenta pessoas. As delegacias, de Ouro Preto e Nova Mamoré estão em fase de implantação de sede própria. Bem, se formos colocar em termos financeiros, este grupo aumentou o patrimônio do SINDSEF em mais de 20 milhões de reais.

Ações Judiciais ganhas e pagas, são inúmeras: GEAD, 28%, IMPOSTO DE RENDA; ANUÊNIO, GEDEXT, GEDATA, PLANOS ECONÔMICOS, E MUITO MAIS. O mais importante, no entanto, foi que a luta e enfrentamento contra o Governo, conseguiu manter as reposições de salário e algumas incorporações de gratificações. Não foi o que queríamos, mas foi o que conseguimos, com muita luta;

Mas, amigo , Isso tudo, principalmente a saúde econômico-financeira do SINDSEF, cresce o olho de pessoas que querem se apossar da Entidade. Se intitulam os salvadores da pátria e tudo prometem, mas na verdade perguntamos: Porque só agora aparecem? Onde estavam quando o SINDSEF estava na pior?

Bem, a verdade é que estamos aqui para dar continuidade ao trabalho que vimos fazendo desde 2005.

Por isso queremos deixar claro que a CHAPA 1 – SINDICATO É PRA LUTAR, é formada por pessoas capacitadas, politizadas, respeitadas, honestas e que se preocupam com o coletivo, ou seja, vão continuar trabalhando duro para que os filiados sejam sempre os beneficiados. Na composição dessa CHAPA 1: SINDICATO É PRA LUTAR, temos, nada mais nada menos, que a experiência de três ex-Presidentes (Mário Jorge, Wilton Marques, Herclus Coelho) e pelo atual Presidente Daniel Pereira.

Em time que está ganhando não se mexe. Não troque o certo pelo duvidoso. Nós não prometemos nada, apenas trabalhamos e trabalhamos.

Dia 23/02, compareça ao SINDSEF e vote certo. Vote pelo bem comum!

VOTE CHAPA 1 – SINDICATO É PRA LUTAR!

HERCLUS COELHO.