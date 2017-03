AÇÃO DA ISONOMIA FEDERAL – Assembleias em todas as Regionais para orientar sobre a audiência pública

O Sintero realizará na próxima semana assembleias em todo o estado para reunir os Técnicos Administrativos federais que estão na ação da isonomia (processo nº 2039/1989).

As assembleias terão como finalidades repassar aos servidores todas as informações sobre a tramitação do processo e orientar quanto à audiência pública que será realizada em Porto Velho no período de 03 a 07 de abril.

Várias providências estão sendo tomadas pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho, pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), pela Advocacia Geral da União (AGU) e pelo Sintero, visando atender os servidores em uma audiência necessária à conclusão do processo.

Durante as assembleias, que terão a presença da direção do Sintero e de advogados, os servidores serão orientados sobre a necessidade do comparecimento à audiência pública e sobre as providências a serem adotadas, como os documentos exigidos, o preenchimento do formulário (ACESSE O FORMULÁRIO AQUI), bem como a situação dos herdeiros nos casos em que o servidor tenha falecido.

As assembleias serão realizadas nas sedes das Regionais do Sintero em cada município. Em Porto Velho a assembleia será realizada na Sede Administrativa. Veja abaixo, a data e o horário da assembleia em cada Regional:

