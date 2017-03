Ação da Isonomia: Justiça do Trabalho divulga escala nominal de atendimentos aos técnicos administrativos

A 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho, em despacho proferido pelo juiz do Trabalho José Roberto da Silva, divulgou na terça-feira (14/03) a escala nominal (acesse aqui) de atendimentos aos técnicos administrativos que vai acontecer de 3 a 7 de abril de 2017, período de realização da audiência pública em Porto Velho (RO), referente ao Processo nº 0203900-75.1989.5.14.0002 (Ação da Isonomia). A lista foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho desta quinta-feira (16/03).

De acordo com o despacho publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho no último dia 13 (Pág 59-62), os atendimentos dos técnicos administrativos constantes da lista definitiva dos “avulsos” ocorrerá exclusivamente no dia 7 de abril (sexta-feira). Segundo informado pela 2ª Vara do Trabalho, a publicação da lista definitiva ocorrerá no próximo dia 22.

A audiência pública acontecerá na sede do Ministério Público do Trabalho – MPT14, situada na avenida Presidente Dutra, 4055, Bairro Olaria, Porto Velho – RO, em que os servidores constantes das listas “consolidada” (clique para acessar) e definitiva dos “avulsos” deverão comparecer com os documentos pessoais e o formulário preenchido de próprio punho, no qual informará a qualificação pessoal, endereço, dados bancários e declarará o interesse no acordo. O formulário poderá ser acessado AQUI, ou na sede Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (Sintero) e/ou suas regionais pelo Estado.

Comitê de Imprensa – 2039/1989

Ascom/TRT14

Assessoria de Comunicação Social –