Bancada Federal anuncia ampliação de aeroportos e implantação de sistemas de auxílio à navegação

O coordenador da Bancada Federal, deputado Nilton Capixaba (PTB/RO), esteve nesta quinta-feira, 23, na cidade de Cacoal acompanhado de membros da Bancada (Senador Ivo Cassol, deputado federal Marco Rogério e representantes), juntamente com o Secretário Nacional de Aviação Civil (SAC), Dario Lopes, técnicos e engenheiros da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para discutir a situação dos aeroportos de Cacoal, Ji-paraná e Ariquemes, ratificando o que será feito para potencializar os voos regionais de Rondônia para o restante do País.

Cacoal foi o primeiro município a receber a visita do secretário, acompanhado do diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Ezequiel Neiva. Na oportunidade foi anunciado para Cacoal recursos na ordem de R$ 10.000,000,00 (dez milhões de reais), valores estes para ampliação do terminal de passageiros e aquisição de equipamentos os sistemas de auxílio à navegação aérea. Os recursos empregados são provenientes do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac) da Secretaria de Aviação Civil. “Isso diminuirá significativamente o cancelamento de voos em função das más condições de visibilidade, uma vez que estes instrumentos garantem mais segurança aos pilotos”, explicou Dario Lopes.

O Aeroporto Capital do Café conta com voo diário do Jato 195, com capacidade para 119 passageiros na rota Cacoal/Cuiabá da empresa Azul Linhas Aéreas. O trabalho de Nilton Capixaba foi essencial para esta conquista. A aeronave decola diariamente no trecho de Cuiabá/Cacoal e Cacoal/Cuiabá.

O aeroporto de Cacoal foi o único construído no interior do País nos últimos 30 anos, tamanha são as exigências estabelecidas pelos órgãos competentes como a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil e a SAC, Secretaria de Aviação Civil. Foram investidos aproximadamente 25 milhões de reais na construção desta grande obra para população de Rondônia. Moderno e funcional, o aeroporto de Cacoal é a prova definitiva de que, em Rondônia, o progresso chega voando.

Capixaba disse que o maior objetivo é proporcionar voos noturnos, porque esses equipamentos dão condições para isso, mesmo que esteja chovendo na área de pouso. “Vamos lutar para levar aeroportos aos municípios do Estado, porque significa progresso e desenvolvimento”, finalizou.

Números de voos em Cacoal

De acordo com os dados do aeroporto, em 2016 pelo menos 26.753 passageiros embarcaram pela companhia Azul Linhas Aéreas em Cacoal; e 25.209 desembarcaram. Já neste ano, o uso do aeroporto pelos serviços aeromédicos, tanto público quanto privado, além das empresas particulares, tem gerado uma média de 50 voos mensais. “ Todos os voos chegam e saem de Cacoal praticamente lotados. É muito difícil um dia sequer que os voos saírem com menos de 100 passageiros”, afirmou Elícia Boso Silva, administradora do aeroporto.

Participaram da solenidade em Cacoal, a prefeita Glaucione, o vice-prefeito Elcirone Deiró, o presidente da Câmara Paulinho do Cinema, vereadores de Cacoal, empresários, imprensa e a sociedade civil de Cacoal.

Paulo Henrique Silva (SRTE/RO 983)