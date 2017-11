Café rondoniense é destaque em Audiência de Comissão do Senado

Quinto maior produtor de café,Rondônia desponta entre os grandes produtores do país, registrando desempenho de mais de 22% de aumento em relação à safra passada, chegando a 2 milhões de sacas, de acordo com Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Publicidade

Devido este crescimento, a Comissão de Agricultura do Senado propôs no último final de semana em Alta Floresta D’oeste, discutir os avanços e os principais desafios do setor com a presença do Ministro Blairo Maggi, especialistas e autoridades do estado.

Para o senador Valdir Raupp (PMDB-RO), Vice-presidente da Comissão, a perspectiva é que a produção triplique nos próximos anos.

“O mérito desta conquista é toda dos produtores, que tem cada vez mais apostado no café-clonal, técnica que reúne qualidade e quantidade em um espaço menor do que o usual, e do governo que tem investido no setor”, disse o senador.

Raupp apontou ainda a melhora nos índices econômicos como um fator que deve impulsionar a produtividade. “O Brasil deve cresce mais de 3% no próximo ano apontam os especialistas, o que impactará positivamente o setor. O nosso trabalho agora é pelo fortalecimento e aumento da produtividade”, disse.

“É realmente impressionante presenciar o que tem acontecido em Rondônia. Vamos tentar replicar o modelo adotado aqui, para outros estados com o mesmo tipo de solo, clima e precipitação e é claro auxiliar naquilo que for possível para que o estado fortaleça sua produção, declarou o ministro.

O produtor Reinaldo Caffer, conta que não é preciso investir números astronômicos para lucrar com o café clonal. Em uma área de 4 hectares, Reinaldo e a família produziram 193 sacas por hectare, a maior do estado.

“Somos a prova que a agricultura familiar pode sim dar lucro, sem investir milhões, e que o café chegou para ficar. Esperamos agora que o governo em todas as esferas continue acreditando no produtor rondoniense”.

“Quanto mais tecnologia, oportunizaremos uma produção mais forte. Quanto mais integração das ações, teremos a oportunidade de fortalecer dos órgãos representativos do setor, por isso audiências como estas são importantes”, declarou a deputada Marinha Raupp (PMDB-RO).

Assessoria