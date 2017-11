Cassol cobra implantação de cursos de medicina em Guajará- Mirim e Ariquemes

O senador Ivo Cassol pediu que o ministério da Saúde autorize a abertura de cursos de medicina em mais dois municípios de Rondônia: Guajará-Mirim e Ariquemes.

Em ofício encaminhado ao ministro Ricardo Barros, Cassol explicou que no caso de Guajará, a cidade já possui um Pólo da Unir (Universidade Federal de Rondônia) e destacou que na região, que é vizinha a Bolívia e também a Nova Mamoré, vivem aproximadamente 80 mil pessoas, mas não existe nenhum curso de medicina.

O mesmo pedido foi feito para Ariquemes. A cidade que hoje é a terceira maior cidade do estado de Rondônia possui um dos maiores pólos de educação superior da região. Com uma população de mais de 100 mil habitantes, Ariquemes ainda não dispõe de curso de medicina. “ Precisamos expandir os cursos de medicina para todas as regiões, dando oportunidade para que os nossos jovens possam se formar e permanecer em Rondônia. Hoje,a maioria dos médicos vêm de outros estados, permanecem por poucos anos, depois retornam aos seus estados, deixando os hospitais sem atendimento”, alertou Ivo Cassol.

