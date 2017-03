Confúcio Moura e Lindomar Garçon confirmam para 10 de abril audiência em Candeias

O governador Confúcio Moura (PMDB-RO), a convite do Deputado Federal Lindomar Garçon (PRB-RO), confirmou que estará em Candeias no dia 10 de abril para tratar de diversos assuntos. Será feita uma ação conjunta com o município visando solucionar diversos problemas de ordem social no mesmo, entre eles, a revitalização dos logradouros públicos, recapeamento de ruas, drenagens, limpeza de canteiros, consertos de calçadas, sinalização de trânsito, recuperação de estradas vicinais, recapeamento da Linha Triunfo, encabeçamento com asfalto das duas pontes que estão no trecho entre a BR-364 e o núcleo urbano de Triunfo, melhorias para o Distrito de Nova Samuel, entre outros.

As emendas apresentadas por Lindomar Garçon destinadas ao município de Candeias já estão sendo cadastradas e os projetos de engenharia elaborados pelos departamentos técnicos do município e do estado, pois os recursos destas emendas serão investidos tanto via governo quanto município, reforçando assim a força tarefa que será feita.

A regularização do transporte escolar, a melhoria nas instalações das escolas e nas dependências da saúde e investimentos na segurança, estão entre as ações prioritárias do poder público local e estadual.

“Na condição de Deputado Federal, quero confirmar mais de R$ 10 milhões de reais das minhas emendas para serem investidas em diversas áreas, principalmente na SAÚDE e EDUCAÇÃO”. Afirmou o parlamentar.

A Câmara de Vereadores e o prefeito que assumiu no lugar do Chico, Luis Ikenohichi, já se manifestaram positivamente com esta ação conjunta, entre o governo do estado e o deputado federal Lindomar Garçon. Já confirmaram presença o senador Valdir Raupp, o vice-governador Daniel Pereira, e o presidente da assembleia legislativa Maurão de Carvalho.

O deputado federal Lindomar Garçon que está organizando esta audiência, ressaltou que todas essas medidas já estavam sendo tomadas pelo saudoso prefeito Chico Pernambuco. “Era o sonho dele ver o Candeias melhor. E é dever nosso dar continuidade aos seus projetos e assim ver um Candeias do Jamari que todos esperam”, finalizou Lindomar Garçon.