Curso de Relações Interpessoais atinge objetivo e leva diretoria e funcionários do SINDSEF a repensarem práticas

Com o objetivo de melhor atender aos filiados, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO – proporcionou três dias de formação continuada a seus funcionários da capital e mais 20 municípios de Rondônia, além dos integrantes do corpo diretivo formado pela Diretoria Executiva, Coordenações Municipais e Conselho Fiscal, totalizando assim, 150 participantes. O curso “Relações Interpessoais no Trabalho”, oferecido pelo SENAC, foi realizado nos dias 05, 06 e 07 de julho, em Porto Velho.

Ministrado pela docente do eixo Gestão e Negócios do Senac, Hellen Virgínia, o curso teve uma abordagem teórica e prática direcionada à atuação com foco no atendimento assertivo. Foram abordados os temas “Campo Comportamental Assertivo”, “Ética e Legislação”, “Apresentação Pessoal”, “A importância do cliente e Técnicas de Atendimento Personalizado e Prioritário”.

A iniciativa, segundo o presidente do SINDSEF/RO, Abson Praxedes, cumpre com o compromisso firmado durante a campanha eleitoral do sindicato, pela chapa vencedora e pretende ampliar a visão de seus colaboradores para implementar um atendimento de extrema qualidade aos filiados em todo estado.

“Trabalhar no SINDSEF/RO é um grande desafio diante da diversidade das categorias que abrange o sindicato. Precisamos estar unidos com dialogo franco e sinceridade”, afirmou o vice-presidente da instituição, professor Mário Jorge de Oliveira ao avaliar que o curso atingiu a meta, os objetivos e o ápice do que se propôs a fazer.

O secretário de Formação Sindical, Herclus Coelho, anunciou aos participantes que o curso terá outras etapas. “Somente através da formação continuada, conseguiremos crescer nesse objetivo maior que é atender com excelência nossos filiados” ressaltou.

A docente do curso, Hellen Virgínia, agradeceu o compromisso dos participantes de abraçar a formação e todas as atividades propostas. “Desejo que consigam colocar em pratica e assim, a instituição cumprirá com suas metas”, encerrou.

