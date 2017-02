ELEIÇÕES NO SINDSEF – Representantes da Chapa 1 garantem luta por direitos do servidor federal de Rondônia

Porto Velho, RO – Amanhã, quinta-feira (23), os filiados ao Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF/RO) elegerão nova Diretoria-Executiva para gerir a entidade no triênio (2017/20), além de formar um novo Conselho Fiscal e coordenações municipais.

A Chapa 1 – ‘Sindicato é Pra Lutar!’, liderada pelo candidato a presidente Abson Praxedes de Carvalho e a vice Professor Mário Jorge, é uma das pleiteantes. A chapa representa o grupo que, há doze anos, reergueu, estruturou e promoveu inúmeras melhorias em termos de aparato e na luta por direito em relação à categoria.

Em visita ao jornal eletrônico Rondônia Dinâmica Praxedes, acompanhado de Francisco Torres, o ‘Pimpolho’, atual secretário de Ex-Território e candidato ao mesmo cargo; Paulo Vieira, secretário de Assuntos Jurídicos, concorrente a secretário de Comunicação e Imprensa e Luiz Carlos do INSS, pleiteante a adjunto de Previdência e Trabalho, falaram sobre propostas, campanha e abordaram a importância do voto.

“A princípio, nossa caminhada foi mais intensificada no interior. Percorri diversos municípios com auxílio do nosso ex-presidente Daniel Pereira, que concorre na nossa chapa a Secretaria de Assuntos Jurídicos”, relatou Abson.

A impressão dos membros da Chapa 1 – ‘Sindicato é Pra Lutar!’ é de que há intensa e calorosa receptividade tanto no interior do Estado quanto na Capital.

12 anos de trabalho

A Chapa 1 é composta por diretores remanescentes da atual gestão e dirigentes que, durante este período de mais de uma década, ajudaram a erigir a entidade. Destacam-se a presença do Professor Mário Jorge, candidato a vice; Herclus Coelho, candidato a secretário de Formação Sindical, além dos ex-presidentes Wilton Marques e Daniel Pereira.

“Este grupo resgatou a situação político-administrativa do sindicato e também o histórico do movimento de luta, estando presente no cenário nacional com muita credibilidade participando de todos os eventos, razão pela qual entendemos que a Chapa 1 está devidamente qualificada a enfrentar o contexto imposto pelo governo federal contrário ao servidor”, anotou Carvalho.

Luta intransigente

A principal proposta dos candidatos é a defesa intransigente de direitos dos filiados. A intenção é não permitir que seja retirado qualquer direito, tendo em vista que o governo federal quer transferir o ônus da má gestão à sociedade, recaindo consequências desastrosas sobre os ombros do servidor público.

Estruturas

O SINDSEF/RO tem vinte coordenações em Rondônia. Só falta sede própria em Nova Mamoré, que será erguida pela Chapa 1. Haverá atenção especial na oferta de alojamento em municípios mais estratégicos.

“Há servidores em ativa que necessitam fazer deslocamento. É uma maneira de beneficiar filiados com apoio em alojamentos”, relatou o candidato.

As sedes de Vilhena e Cerejeiras serão ampliadas e serão construídas novas em Cacoal e Jaru.

Eleição

A Comissão Eleitoral percorreu o estado orientado os mesários sobre como será procedida a eleição.

As eleições terão três votos: para Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e coordenações municipais. Serão três cédulas diferentes. Os votantes terão à disposição tanto urnas fixas em locais das sedes do SINDSEF/RO quanto as itinerantes que percorrerão os órgãos e, nas coordenações municipais, as urnas também estarão disponíveis das 08h às 18h.

Voto

Os sindicalistas, membros da Chapa 1, entendem que, diante da experiência de todos os componentes, os filiados devem continuar acreditando nas pessoas que reformularam e aprimoraram o SINDSEF/RO.

“Esperamos que os filiados compareçam no dia 23 para as eleições até para que possam legitimar um trabalho já prestado com a certeza de que estamos preparados para enfrentar o cenário desfavorável promovido pelo governo federal contra o servidor público. Solicitamos o comparecimento em peso à votação por entender que a presença resultará num estímulo para que continuemos de forma intransigente defendendo direitos da categoria”, concluiu Abson Praxedes.

Confira abaixo as principais propostas e a composição da chapa

