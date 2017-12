Homem é preso após espancar a filha; adolescente relata abusos sexuais pelo pai

M.R. F. B., de 35 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (6) por espancamento e acusado de estupro contra a própria filha, uma adolescente de 13 anos. Os crimes teriam ocorrido em uma residência do Bairro Igarapé, na Zona Leste de Porto Velho. A madrasta da vítima também foi presa.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar a denúncia e ao chegar ao local a casa estava toda aberta e a madrasta da vítima foi questionada sobre o que tinha acontecido com a enteada, mas mulher informou que não a tinha visto e que não sabia o que tinha acontecido. Os policiais perguntaram se ela tinha conhecimento que a adolescente era agredida frequentemente e madrasta confirmou.

A vítima contou aos policiais que estava com dois amigos em casa quando o pai chegou e os expulsou da residência. Com raiva, o homem pegou uma mangueira de gás de cozinha com o registro e a agrediu, causando várias lesões pelo corpo e saiu. Ela disse ainda que sofre violência sexual praticadas pelo seu pai desde os 9 anos e que a última vez que ele a violentou foi no dia anterior.

A equipe policial fez vários patrulhamentos e conseguiu localizar o agressor. Questionado, ele confessou que se excedeu em relação às agressões, mas negou ter abusado da filha.

O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

rondoniagora