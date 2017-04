Igreja Católica segue com programação durante toda a Semana Santa

Iniciada a programação da Semana Santa na Igreja Católica neste domingo de Ramos (9), os fiéis que mantem religiosamente a tradição participaram de procissão saindo da Comunidade de São Francisco, até a Catedral do Sagrado Coração de Jesus, no Centro de Porto Velho, onde a missa deu abertura às solenidades que devem acontecer durante toda esta semana.

Nesta segunda (10) e terça-feira (11) as missas começam às 18h15 com os ensinamentos que convidam os cristãos à conversão e renovação de vida. Na quarta a missa será na Comunidade de São Francisco, às 18h30. Já na quinta-feira, haverá a Missa do Crisma, com base em dois pontos fundamentais: a benção do óleo dos catecúmenos, benção dos óleo dos enfermos e a consagração do crisma; e a renovação da promessas sacerdotais pelo padres da região de Porto Velho. A Missa do Crisma começa às 8h na Catedral.

Ainda na quinta-feira, às 19h, acontece a missa da Ceia do Senhor, com a celebração eucarística, e três momentos de adoração das pastorais. Dia 14, sexta-feira, Desde às 7h30 até às 11h, será dada continuação da adoração eucarística, e às 15h30, terá a ação litúrgica, finalizando-se a programação do dia às 17h, com a procissão de Cristo morto, e de Nossa Senhora das Dores coma Via-Sacra.

No Sábado Santo (15), às 20h haverá a celebração da Páscoa, com a celebração da luz, a liturgia da Palavra, a liturgia Batismal, e a liturgia Eucarística. No domingo (16), os cristãos comemoram a ressurreição de Jesus, com missas às 6h30, 8horas, 18 horas e às 20 horas.