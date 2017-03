Luiz Cláudio declara voto contra a Reforma da Previdência

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO) disse que vai votar contra a Reforma da Previdência porque acha um absurdo o cidadão trabalhar até morrer, sem ter o direito de gozar a vida como fruto de seu próprio labor.

“Não posso admitir que os trabalhadores brasileiros tenham os seus direitos vilipendiados de uma forma desumana e cruel”, frisou.

O parlamentar disse que todos os trabalhadores irão sofrer se for aprovada essa reforma. Ele destacou, que o homem do campo que tem expectativa de vida menor, por conta do seu árduo trabalho na agricultura, não pode ter tratamento desigual. “Não vou votar a favor de quem é contra os trabalhadores”, disse.

Cláudio declarou que vota contra a Reforma da Previdência e vai fazer todo o possível para convencer os parlamentares de seu partido. Aliás, já comunicou a direção nacional do PR que vota contra essa intenção desumana do governo federal.

Argumentou ainda que o rombo na Previdência está mais relacionada com a sonegação de tributos de grandes empresas e o trabalhador não deve pagar essa conta, finalizou.