Planejamento não é alguém que faz é produção coletiva, diz Molina na abertura do planejamento estratégico do SINDSEF

Na manhã desta quarta-feira (02), teve inicio em Porto Velho, a produção do Planejamento Estratégico do SINDSEF/RO (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia) para gestão 2017/2020. O encontro está sendo coordenado pelo pesquisador e especialista em educação sindical vindo do Rio de Janeiro, Helder Molina, juntamente com o vice-presidente do sindicato, Mário Jorge de Oliveira.

“Planejamento não é alguém que faz é uma produção coletiva de quem vai executar, pois quem planeja executa e quem executa planeja”, disse Helder Molina ao iniciar a condução dos trabalhos. Ele destacou ainda que planejamento é pensar os problemas e planejar as soluções, levando em consideração as condições para executar tais metas.

Ao dar boas vindas as participantes, o vice-presidente Mário Jorge falou da alegria em ver o tão sonhado planejamento enfim sendo realizado, pois há muito era anseio da entidade e de seus filiados. Na oportunidade, Mário agradeceu o apoio do presidente do SINDSEF/RO, Abson Praxedes, que lhe deu autonomia para coordenar o projeto.

O presidente Abson agradeceu o empenho de Mário Jorge na coordenação e elogiou a organização desse evento que é de grande importância para melhorar ainda mais a qualidade das ações e trabalhos do SINDSEF/RO. “Esse é um momento impar. Vamos nos empenhar nos trabalhos para que o resultado seja positivo e as metas levantadas possam ser cumpridas”, destacou.

Participam do evento, representantes da Diretoria Executiva, Coordenações Municipais e do Conselho Fiscal, que formam o Sistema Diretivo do SINDSEF/RO.

A produção do Planejamento Estratégico que vai até quinta-feira (03), seguirá quatro etapas:

1º momento – Analise de Conjuntura e cenários econômico, social e politico, apontando quais os desafios dentro de cada eixo;

2º momento – Formação de grupos para sistematizar as metas e objetivos;

3º momento – Apresentar ações e como fazer as metas a serem cumpridas;

4º momento – Operacionalização e construção do cronograma das ações.

Para sexta-feira (04), está convocada reunião do Sistema Diretivo para deliberar as ações levantadas no planejamento e demais assuntos de interesse da entidade.

