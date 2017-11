Prefeitura de Porto Velho é capacitada em compras de pequenos negócios

Os colaboradores da prefeitura municipal de Porto Velho participaram da oficina de planejamento de compras públicas realizada na sede do Sebrae. Foram capacitados 64 servidores do conjunto de funcionários que tratam das compras públicas municipais. Esta fase da capacitação de 10 horas aula, realizada nos dias 9 e 10 de novembro, foi destinada aos quadros do executivo, e no próximo dia 28 a câmara municipal vai participar de 3 horas de capacitação para abranger os quadros do legislativo.

Para Nilson Borges, gestor de projetos em compras públicas e facilitador na oficina, as principais dificuldades apontadas pelos participantes são falta de documentação e falta de capacitação por parte dos fornecedores. Por essas razões, criam-se óbices para comprar dos empresários de pequenos negócios, porém existem dificuldades em explicar detalhes sobre aquilo que se quer comprar.

Durante a oficina, foram criadas situações com diferentes problemas burocráticos e regulamentares que levaram o grupo a encontrar soluções de forma prática e objetiva. As alternativas criadas pelos adquirentes, no cenário das secretarias municipais, mostraram-se propícias ao processo de compras porque conseguiram adequação às especificações formuladas.

No tocante aos funcionários, as capacitações estão sendo realizadas, mas ainda falta resolver o problema da capacitação dos fornecedores. Eles são empresários de micro e pequeno portes que precisam conhecer os procedimentos necessários para a venda de seus produtos e serviços aos poderes públicos municipais. Esta solução não demora: no dia 29 de novembro, o Sebrae realizará o Fomenta (Encontro de Oportunidades para Micro e Pequenas Empresas nas Compras Governamentais) no teatro estadual Palácio das Artes, auditório central, com expectativa de receber pelo menos mil participantes. Trata-se de um evento que esclarece como fornecer produtos e serviços para os governos federal, estaduais e municipais. O objetivo é informar que as compras governamentais podem ser um excelente negócio para micro e pequenas empresas. O Fomenta coloca o empresário de pequenos negócios frente a frente com os compradores governamentais, com os grandes compradores da administração pública e, direta ou indiretamente, com as empresas estatais. Além disso, capacita os empresários que passam pelo evento.

A iniciativa é fruto de parceria entre Sebrae Nacional, Ministério do Planejamento, unidades do Sebrae nos estados e órgãos do governo local, nos âmbitos estadual e municipal.

