Raupp pede ao secretário de Fazenda para aumentar teto de faturamento das micro e pequenas empresas em Rondônia

O senador Valdir Raupp pediu ao secretário de Fazenda do estado de Rondônia, Wagner Garcia de Freitas, o aumento do teto de faturamento das micro e pequenas empresas, mesmo que seja de forma escalonada para que o Estado não sofra perdas de receitas.

Segundo o senador, o teto das microempresas no estado está defasado e os microempresários precisam desse reajuste para continuar gerando emprego e renda, neste momento de crise econômica, em todo o país. O senador disse que o mesmo pedido foi feito ao governador, Confúcio Moura que tem realizado um grande esforço para o ajuste fiscal do estado.

Para o senador, o ideal é atender o pleito das microempresas elevando o teto de faturamento anual sem comprometer a execução orçamentária do estado para os anos seguintes.

Acredito que o governador Confúcio Moura e o secretário e Fazenda Wagner Garcia serão sensíveis as reivindicações do setor que, de acordo com as últimas pesquisas, é responsável pela maior oferta de emprego e geração de renda, em Rondônia, e no país, disse o senador Valdir Raupp.

Assessoria