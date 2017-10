Rondônia tem chances de premiação na Semana Internacional do Café

Os cafés de Rondônia estão em exposição e concorrem ao prêmio de melhor café do Brasil durante os três dias do evento Semana Internacional do Café (SIC), que ocorre em Belo Horizonte nesta semana e reúne a cadeia produtiva do café brasileiro, com degustações, palestras, exposição de produtos, conteúdos tecnológicos, máquinas e implementos relacionados à cafeicultura. O evento se encerra nesta sexta (27) com a premiação do café de melhor qualidade do Brasil.

O Sebrae, em parceria com o Governo de Rondônia, convênio 120/PGE/2016 através da Suder, Embrapa, Emater e diversas entidades, está focado em apresentar a qualidade dos cafés de Rondônia ao Brasil e ao mundo. Os cafés de Rondônia, as grandes estrelas do estande preparados especialmente para evento, têm atraído atenção de muita gente que participa da SIC.

Publicidade

O casal Maria Lúcia Duarte e Adão Manoel de Oliveira, que produz cachaça artesanal, segmento forte na região, se surpreendeu ao provar o café robusta no estande dos Cafés de Rondônia: “Imaginávamos que o clima não seria o mais adequado, mas o sabor é incrível! Nem precisa adoçar!”.

Para Samuel Almeida, diretor-técnico do Sebrae, a ação estratégica visa posicionar o produto de Rondônia ao lado dos grandes do país, onde ele merece, e preparar o setor produtivo para os desafios que chegam. “Subiremos de patamar e a ideia é ampliar as ações estratégicas, envolvendo entidades que fortaleçam a cadeia produtiva. O Sebrae vem atuando há algum tempo com os produtores rurais através do Projeto de Cafeicultura e tem buscado, em conjunto com as demais instituições envolvidas nesta ação, uma junção de forças para preparar o nosso café em nível nacional e internacional”.

Concurso Coffee of The Year 2017

É uma iniciativa da organização do evento que visa incentivar a produção de cafés de alta qualidade, primando pelas boas práticas de produção, assegurando melhor percepção do mercado sobre a qualidade dos cafés e auxiliando, inclusive, a conquista de novos mercados. Dez cafés são selecionados como finalistas entre os 150 melhores. São várias etapas e as últimas acontecem justamente durante a SIC.

Rondônia conta com três cafés entre os dez finalistas e a expectativa é grande, o resultado sairá no último dia de evento. O produtor de Cacoal Ronaldo da Silva Bento, que recebeu uma premiação estadual como destaque em sustentabilidade, está empolgado: “Meu café não foi selecionado, mas eu torço pelos companheiros, pois o fato de estarmos entre os dez melhores cafés já demonstra nosso potencial. Nós consideramos vários fatores para que nossa qualidade possa estar se destacando, como clima, genética e terra. Enfim, em breve poderemos até mesmo ultrapassar outros centros já consagrados”.

Para o produtor, o apoio do Sebrae é fundamental e incentiva os produtores a conseguirem resultados expressivos. E eles não querem parar por aí.

Saiba mais sobre a atuação do Sebrae junto aos cafeicultores e outros projetos em sebrae.ro ou entre em contato com a Central de Relacionamento pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo WhatsApp (69) 98130-5656.

assessoria