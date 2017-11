SAÚDE – Mutirão de saúde para pessoas com deficiência começa neste sábado

Nesse primeiro dia serão atendidas 100 pessoas previamente cadastradas e que já receberam o encaminhamento

A prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), divulga a lista com os nomes dos pacientes a serem atendidos no primeiro dia do mutirão de consultas para pessoas com deficiência. O atendimento será a partir das 8 horas deste sábado (11), na unidade de saúde Maurício Bustani, exclusivamente para quem foi cadastrado e recebeu o encaminhamento. O endereço é avenida Governador Jorge Teixeira, nº 1989, bairro Liberdade. Telefone 69-3223-2392.

O mutirão terá sequência nos dias 25 de novembro e dois de dezembro, sendo 100 pessoa atendidas em cada um deles. A lista com os nomes dos cadastrados será divulgada sempre na sexta-feira que antecede o dia do mutirão. Ao todo, 300 pessoas serão consultadas.

A medida adotada pela prefeitura visa atender os pacientes que há meses tentam conseguir laudo médico para dar entrada no benefício junto ao INSS ou querem renovar o cartão SIM, entre outras necessidades.

Confira a lista: