Segurança de Candeias será reforçada, afirma deputado federal Lindomar Garçon

O deputado federal Lindomar Garçon (PRB-RO), juntamente com o prefeito Luis Ikenohuchi e os vereadores, Marcos da Hora, Prof. De Assis, Beijim, Lucivaldo, Ozeias Millenium, Lucio Rojas, Luizinho Amazonas, Aussemir Almeida e o presidente da Câmara Edcarlos dos Santos, reivindicaram mudanças emergenciais na segurança pública do município de Candeias do Jamari-RO e comemoraram a ação conjunta do governo, Polícia Militar e Civil do estado de Rondônia.

O coronel Enedy Dias, comandante da Policia Militar, afirmou que, por determinação do governador Confúcio Moura, vai aumentar o número de policiais nas ruas e criar um Distrito Policial para atender o município e regiões adjacentes.

O diretor geral da Policia Civil, delegado Elizeu Muller está trabalhando para também aumentar o quantitativo de agentes para Candeias e garantiu que vai designar, em aproximadamente quatro meses, mais um delegado para suprir as demandas do município.

Publicidade

Por sua vez, o deputado Lindomar Garçon, os vereadores e o prefeito fizeram questão de agradecer ao deputado Maurão de Carvalho e ao governador Confúcio Moura por autorizar R$ 500 mil para instalação de câmeras de monitoramento em toda cidade.