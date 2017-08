Senador Raupp e deputada Marinha anunciam que presidente do INCRA entregará títulos de imóveis rurais em Rondônia

O presidente do INCRA, Leonardo Goes estará em Rondônia, no dia 30 deste mês para participar da solenidade de entrega de títulos aos proprietários de imóveis rurais, como parte do plano de regularização fundiária do governo federal,.

O convite para a ida do presidente do INCRA ao estado foi feito pelo senador Raupp e pela deputada federal Marinha Raupp na manhã de hoje durante audiência realizada na sede do órgão, em Brasília.

De acordo com a agenda serão entregues títulos definitivos em Porto Velho, Guajará-Mirim, Machadinho do Oeste e Buritis. O governador Confúcio Moura também estará nas solenidades de entrega dos títulos da reforma agrária, informaram o senador Raupp e a deputada Marinha Raupp ao presidente do INCRA.

Também, na audiência foi solicitada pelo senador e a deputada a implantação de um escritório do INCRA, em Buritis para atender os agricultores e produtores rurais da região. O presidente Leonardo Goes atendeu o pedido e confirmou a inauguração do escritório do INCRA na cidade.

Segundo a deputada federal Marinha Raupp, a entrega dos títulos dos imóveis rruais representa um avanço no processo de regularização fundiária no estado, pois os produtores rurais aguardam há muito tempo receber os títulos definitivos.

O senador Raupp lembrou que a entrega dos títulos significa um passo importante na regularização fundiária e que com o documento dos seus imóveis em mãos, os produtores rurais poderão contrair empréstimos nos bancos oficiais e privados e expandirem a produção no campo.

O senador Raupp e a deputada Marinha Raupp afirmaram que a aprovação da MP 759, no Congresso Nacional e sancionada pelo governo federal serviu para dar um marco regulatório a regularização fundiária na região norte beneficiando, principalmente o estado de Rondônia, neste aspecto. O senador e a deputada votaram favorável a MP da regularização fundiária quando da tramitação no Congresso Nacional.

Assessoria