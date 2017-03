Sobrinha de dono da Ricardo Eletro é atropelada e morre em Belo Horizonte

A administradora de empresas Fernanda Soares Nunes, 25 anos, sobrinha do empresário Ricardo Nunes, dono da rede de eletrodomésticos Ricardo Eletro, morreu nesta sexta-feira (24). As informações são do jornal O Tempo, de Belo Horizonte.

Fernanda teve a morte cerebral confirmada depois de ficar dois dias internada após ter sido atropelada na última quarta (22) na região da Pampulha.

Ainda segundo a publicação, Fernanda foi atropelada por uma mulher que dirigia uma SUV Toyota Hilux SW4 enquanto caminhava pelo bairro. À polícia, a mulher contou que teve a visão atrapalha pelo sol e que não sabia de onde a “pedestre saiu”.

Fernanda sofreu um traumatismo craniano. Ela ficou internada em estado grave no Hospital de Pronto Socorro João XXIII desde o acidente, mas não resistiu. O velório e o enterro serão neste sábado (25) em Divinópolis.

