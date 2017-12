Transparência na gestão do prefeito dr Hildon Chaves é de quase 100%

Análise criteriosa feita pelo Tribunal de Contas de Rondônia (TCE/RO), atesta que a transparência na administração do prefeito dr Hildon Chaves é de quase 100%. “Verificou-se nesta nova análise, que o Portal de Transparência do Município de Porto Velho sofreu importantes modificações que aumentaram consideravelmente a transparência de sua gestão, passando seu índice de 64,85% para 91,90%, o que é considerado elevado”, diz o documento divulgado pelo órgão de controle estadual.

O TCE também afirma que “foram divulgadas todas as informações obrigatórias, o que significa que a gestão do Município é transparente, sendo merecedora do Certificado de Qualidade de Transparência Pública previsto na Resolução nº 233/2017/TCE-RO”, diz outro trecho do documento.

Para dr Hildon, a constatação feita pelo Tribunal de Contas é fruto de um trabalho árduo e firme implantado deste o início de sua gestão, que sempre primou pela transparência das ações, valorização dos recursos do contribuinte, equilíbrio fiscal e solidez das contas públicas, para “fazer sempre mais e melhor com menos recursos em prol da população”.

O prefeito ainda destacou o comprometimento e a importância do trabalho realizado pela Coordenadoria Municipal de Tecnologia da Informação (CMTI), responsável pelas mudanças e inovações implantadas no Portal de Transparência, bem como as ações da Controladoria Geral do Município (CGM) e demais órgãos e servidores municipais que não medem esforços em trabalhar pela transparência da sua administração.

Autor / Fonte: Assessoria PMPV