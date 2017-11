Tribunal de Contas acata recurso e aprova contas do ex-prefeito Roberto Sobrinho

Porto Velho, RO – O Tribunal de Contas (TCE/RO) acatou recurso apresentado pelo ex-prefeito de Porto Velho Roberto Sobrinho, do PT, e aprovou as contas do petista referentes ao exercício financeiro de 2012.

O recurso foi provido de forma unânime pela Corte de Contas, de acordo com o voto do relator, o conselheiro Francisco Carvalho da Silva.

A decisão que as rejeitou, segundo Sobrinho, foi amplamente “utilizada contra nós durante a campanha”.

O político se refere à campanha de 2016 quando concorreu à Prefeitura de Porto Velho, mas acabou derrotado ainda no primeiro turno, embora a primeira pesquisa Ibope o tenha colocado na primeira colocação.

“A verdade prevalecerá”, concluiu Roberto.

Confira abaixo a íntegra do acórdão

Rondoniadinamica