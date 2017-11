“Viúva-Negra” de Vilhena é destaque em reportagem de publicação nacional sobre psicopatas

A revista “Segredos da Mente”, em publicação que está disponível nas bascas de revista de todo o país, dedicou edição especial ao tema psicopatas, abordando os mais diversos aspectos do assunto e destacando casos verídicos que ocorreram ao longo das últimas décadas, assim como seus protagonistas. Na seção dedicada aos assassinos, entre nomes famosos como “Pedrinho Matador”, está a vilhenense Vânia Basílio Rocha, que há dois anos matou o ex-namorado com golpes de faca durante o ato sexual. Lembre aqui.

O artigo classifica a conduta da assassina confessa, que hoje cumpre pena em estabelecimento prisional da cidade, como alguém com todas as características da psicopatia, classificando o comportamento dela na ocasião do crime como “frio”, e sem “demonstração de arrependimento”, motivado apenas “pelo desejo de matar uma pessoa”, traços característicos da personalidade psicopata.

A revista também relata que a conduta de Vânia causou até temor entre as detentas com as quais ela ficou presa, e conclui que a condenada foi diagnosticada como portadora de transtorno de personalidade dissocial, que é o termo clínico utilizado para definir, sob o ponto de vista psicológico, distúrbio mental que portam os psicopatas.

A revista está disponível nas bancas de Vilhena esta semana.

