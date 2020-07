Acir Gurgacz propõe novo Fies para estudante com dificuldade de pagar mensalidade

Na opinião do senador, é preciso fazer algo para garantir a continuidade da formação profissional desses jovens

O senador Acir Gurgacz (PDT-RO) defendeu, em pronunciamento nesta terça-feira (7), a aprovação de projeto dele que cria o Fundo de Financiamento Estudantil Emergencial. O programa amplia a cobertura do Fies para os estudantes matriculados neste ano que, por causa da pandemia, tiveram a renda pessoal ou familiar reduzida e estão com dificuldade de pagar as mensalidades em instituições privadas de ensino superior.

O PL 3.372/2020 também estende os benefícios para os estudantes que estão inadimplentes com as mensalidades de abril a julho de 2020.

Na opinião do senador, é preciso fazer algo para garantir a continuidade da formação profissional desses jovens e, consequentemente, impedir que a capacitação de mão de obra especializada no país seja interrompida.

Gurgacz citou dados da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) que indicam que 265 mil alunos abandonaram os cursos de graduação ou trancaram matrícula em faculdades particulares nos últimos dois meses, por causa da pandemia. Segundo a associação, 82% desses estudantes tomaram a decisão por causa da perda na renda.

A pesquisa aponta ainda que 42% dos estudantes das instituições privadas de ensino superior estão na iminência de desistir do curso e 12% já estão inadimplentes, ou seja, com ao menos uma mensalidade em atraso, acrescentou.

— O Brasil, felizmente, tem reservas que são do povo brasileiro. Então, é o momento de usarmos essas reservas com o que é essencial para o futuro de nossa gente e o futuro do país. Assistência social, saúde e educação são prioridades e precisamos investir urgentemente em tudo isso — disse.

Por Agência Senado