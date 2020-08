Atendendo deputado Anderson, manutenção, asfaltamento da RO 005 e reforma da ‘Ponte da Vala’ são retomadas

Atendendo a uma solicitação feita pelo deputado estadual Anderson Pereira (PROS), a obra de asfaltamento da RO-005, mais conhecida como Estrada da Penal, em Porto Velho foi retomada nesta segunda-feira (3). O parlamentar foi informado das obras, bem como a reforma da “Ponte da Vala” pelo diretor adjunto do DER, Major Eder, durante reunião na última quinta-feira (30) com a presença de representantes e moradores da região.

Os serviços estão a todo vapor, garantindo assim, trafegabilidade com qualidade aos moradores que dependem rotineiramente da via, principalmente para escoar a produção.

Eder informou que a reforma da “Ponte da Vala” está marcada para os dias 04, 05 e 06 de agosto e que neste período o trânsito no local ficará interrompido para a realização do serviço.

Os trabalhos executados na RO-005 estão sendo fiscalizados por uma equipe de engenheiros do DER. A pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente abrange o trecho do KM 5 do complexo penitenciário ao ramal Aliança, numa extensão total de 16,43 km.

O parlamentar disse que a rodovia é de grande importância para o fomento da economia, sustento de produtores de grãos de todo o Estado de Rondônia, além de atender também, comunidades de moradores da região do baixo e médio Madeira.

A pavimentação na RO-005, a Estrada da Penal, é um sonho antigo da população. O trecho contratado em 2017 deve ser finalizado ainda neste ano, segundo o comprometimento da empresa.

Anderson agradeceu ao diretor geral do DER, Elias Rezende e ao diretor adjunto, Major Eder por atenderem prontamente mais um pedido de sua autoria e parabenizou toda a equipe de profissionais envolvida na recuperação do trecho neste período de pandemia. “Gosto de despachar junto ao gestor para dar seriedade e celeridade no serviço, mostrando que não se trata de uma promessa política, gosto de resolver, dar uma resposta positiva para quem nos procura e mostrar ao executivo que a população está necessitada”, finalizou o deputado.

Por Assessoria