Atendendo pedido do deputado Anderson, DER antecipa cronograma e inicia recuperação da RO 387 que liga Espigão ao Pacarana

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS) esteve, nesta quinta-feira (30), no Departamento de Estrada de Rodagens (DER), onde foi informado pelo diretor adjunto, Major Eder, que as maquinas da 4ª residência do DER/Cacoal deram início a recuperação dos 82 km da RO 387. Conhecida como Rodovia Lúcia Tereza, a estrada liga o município de Espigão do Oeste ao distrito de Boa Vista do Pacarana.

De acordo com o Major Eder, os maquinários foram deslocados para o atendimento do pedido encaminhado por Anderson Pereira e inicialmente está sendo feito a limpeza, posteriormente o cascalhamento e compactação. A obra já estava no cronograma do DER, marcado para o próximo dia 3 de agosto, porém, o diretor geral, Elias Rezende, pediu agilidade na realização do serviço.

Anderson Pereira reforçou a importância das benfeitorias na rodovia, que serve de corredor para escoamento de produções agrícolas de famílias que habitam na área há muitos anos e agradeceu a equipe técnica do DER, bem como o diretor Elias e o adjunto, major Eder, por atender com agilidade mais um pedido de sua autoria.

Por Assessoria