Caminhonete roubada no Rio Grande do Norte é recuperada pela PM em Guajará

A Central de Operações do 6º Batalhão de Polícia Militar sediado em Guajará Mirim, recebeu denúncia anônima de que uma caminhonete da marca Nissan Frontier de placa OFG-5447 de cor vermelha, estaria trafegando pelo bairro Triângulo, que se localiza as margens do Rio Mamoré.

Diante das informações, a Guarnição de serviço em patrulhamento, se deparou com a caminhonete transitando pela Avenida Yousef Melhen. Com apoio de outra Guarnição PM e de policiais militares do Núcleo de Inteligência, foi feita abordagem do veículo já na Avenida 1º de Maio, onde o condutor obedeceu as ordens policias de parada e apresentou o documento do veículo.

Os policiais militares desconfiaram da autenticidade do documento e realizaram pesquisa junto a Polícia Rodoviária Federal, onde ficou constado que as informações contidas no documento eram falsas, e que o papel moeda no qual foi impresso os dados do veículo, pertence a um lote furtado no Estado do Rio Grande do Norte e, foi verificado também que a numeração do motor está raspada.

Foi possível identificar ainda que a placa do veículo era falsa e que na verdade a origem da caminhonete é da cidade de Guamara – RN, onde consta como roubada. O condutor da caminhonete de 37 anos de idade, que possui outras passagens por receptação de veículo, recebeu voz de prisão e juntamente com o veículo foram encaminhados a delegacia de polícia para registro de ocorrência, onde informou que pegou o carro com um amigo para vender.

Por Comunicação Social 6º BPM