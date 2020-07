Ciclista morre atropelado por carro em alta velocidade no Espaço Alternativo

O ciclista Tiago da Silva Santos, 22 anos, morreu na noite de sexta-feira (24), após ser atropelado no Espaço Alternativo, em Porto Velho. Ele foi atingido por um veículo Onix, que estaria participando de um racha na região do aeroporto da Capital. O ciclista foi jogado por cerca de 20 metros e ficou com o corpo dilacerado. O motorista do Onix foi preso em flagrante por policiais militares. Já o condutor do outro veículo que estava disputando o racha, identificado como um Corolla, conseguiu fugir.

Segundo testemunhas, o ciclista tentava atravessar a via quando o Corolla passou. O motorista do Onix identificado como Gabriel V. D. L. P., 24 anos, não conseguiu frear devido a alta velocidade e atingiu a vítima em cheio. De acordo com a ocorrência ele tentou fugir do local, mas acabou interceptado.

A PM conseguiu descobrir o nome e endereço do possível condutor do Corolla, mas as investigações seguirão a cargo da Polícia Civil.

O Onix ficou com a frente totalmente destruída devido ao impacto e o motorista Gabriel foi preso. O teste do bafômetro dele deu resultado negativo.

