Idoso é roubado e mantido como refém as margens da BR-364

E.T., 70 anos, teve a caminhonete, o celular roubados e liberdade privada na tarde de quarta-feira 22, em um matagal as margens da BR-364 próximo a Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), a vítima usa o veículo Ford/F1000 para realizar fretes. Na tarde de quarta, um homem ligou e combinou de ir buscar um motor próximo a subestação de energia, nas imediações do trevo de acesso a Colorado.

O suposto cliente ficou de encontrar o idoso no local. Ao chegar no ponto de encontro um homem moreno, forte de aproximadamente 35 anos entrou no veículo para irem até a Linha 135 pegar a encomenda.

Durante o trajeto, o homem armado com um revólver anunciou o assalto e ordenou que E.T. estacionasse o veículo. O idoso foi amarrado e encapuzado em um matagal, enquanto o criminoso aguardava o parceiro ir a algum local com seu veículo.

Após cerca de duas horas, o outro agente retornou e a dupla foi embora, deixando o idoso no local. E.T. conseguiu escapar e saiu correndo pelo matagal até uma casa próxima para pedir ajuda.

Diante dos fatos, a polícia foi acionada e um registro foi realizado junto a Unidade integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp).

Por Extra de Rondônia